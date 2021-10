Fernán Mirás tuvo un aneurisma cerebral

Según pudo saber Teleshow, el actor de 52 años se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos

El actor Fernán Mirás tuvo una aneurisma cerebral y fue ingresado al Sanatorio Los Acros, en el barrio de Palermo, en donde le colocaron un stent y en donde por estas horas permanece internado en la sala de terapia intensiva.

Todo surgió el jueves al mediodía, cuando el artista de 52 años comenzó a sentirse mal y lo derivaron al centro médico ubicado sobre la Avenida Juan B Justo. Allí, le realizaron una serie de estudios exhaustivos durante la tarde. Por la noche, y luego de encontrarle la aneurisma, los médicos determinaron la colocación de un stent. En tanto, se espera para este mediodía un parte médico sobre la salud del actor.

Fernán Mirás se encuentra protagonizando ART, junto a Mike Amigorena y Pablo Echarri, obra dirigida por Germán Palacios y Ricardo Darín de miércoles a domingos en el teatro Multitabaris, y mientras el actor se sometía a una serie de controles médicos, la producción anunció la cancelación de la función del jueves por la noche. Fernán Mirás, Mike Amigorena y Pablo Echarri, protagonistas de ART (Gastón Taylor)

“ART suspende su función de esta noche. Ante un sorpresivo cuadro que afecta la salud del actor Fernán Mirás lamentamos suspender la función de hoy. Las entradas se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, escribieron en la cuenta oficial de Twitter del teatro explicando los motivos de fuerza mayor que llevaron a cancelar el espectáculo y detallando lo que sucedería con cada ticket los espectadores.

Fernán Mirás, Mike Amigorena y Pablo Echarri iban a despedirse de ART por un tiempo el próximo domingo 17 de octubre para luego regresar a los escenarios el 12 de enero dando comienzo a la temporada de verano 2022 en Buenos Aires.

Sin embargo, este viernes por la mañana anunciaron la suspensión del resto de la temporada. “Ante el cuadro de salud que atraviesa el actor Fernán Mirás, informamos que la actual temporada de ART queda suspendida. Todas las entradas vendidas hasta el domingo 17 -ya en poder del público- deben ser devueltas por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, detallaron.

El comunicado oficial sobre la obra ART

En su cuenta de Instagram -red social en la que tiene 200 mil seguidores-, Fernán Mirás se define como artista. En su perfil, detalla lo sabido, que es actor. Y agrega: “Ahora… guionista y director”. Es que mientras descansaba de las funciones teatrales, no tenía pensado dejar de trabajar. Por caso, quería seguir cumpliendo con sus compromisos laborales y en noviembre iba a dirigir su segunda película: By pass, casi muerta, protagonizada por Natalia Oreiro y Juan Minujín. Se trata de la adaptación del largometraje vasco que lleva el mismo nombre y que en 2013 tuvo 15 nominaciones a los premios Goya.

El debut de Fernán Mirás como director había sido en 2017 con El peso de la ley, producción de la cual también fue el guionista junto con Roberto Gispert, y proyecto con el que obtuvo seis nominaciones en los premios Sur de ese año.

Por otro lado, se preparaba para retomar las negociaciones por el regreso de Argentina Tierra de Amor y Venganza, ya que el propio Adrián Suar anunció que en 2022 se realizará la nueva temporada que lo tuvo entre su elenco protagónico. Allí interpretó al malvado Samuel Trauman. En julio pasado, brindó una entrevista a Teleshow y se refirió a dicho proyecto.

“Podría decir me llegó el rumor y en un momento teníamos dos bombines. Porque hizo falta en un momento. Y los dos están guardados. Uno está en Polka y otro lo tengo yo acá. O sea que, o se hace en Polka o yo salgo de gira contando chistes de fiolo… La verdad es que me gustaría. Varias veces casi ocurre. Es algo donde hay ganas de que ocurra. Nunca lo supe como algo confirmado. Cada tanto me llega el rumor”, decía Fernán Mirás sobre la posibilidad de volver a interpretar a Trauman, ya con varios años más, según se supo sobre el guión de la nueva temporada de ATAV.