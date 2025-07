Fentanilo mortal: ordenaron pericias que derivarán en los procesamientos de los responsables de la elaboración del medicamento 

El juez Ernesto Kreplak autorizó a que los 24 posibles sospechosos designen abogados y peritos de parte. También se investiga si se “adulteró documentación” y el posible desvío de la droga al mercado ilegal a través de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma de Ariel García

El juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak ordenó pericias claves que serán determinantes para esclarecer la cadena de responsabilidades en la elaboración de al menos dos lotes de fentanilo de uso clínico contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae MBLy Ralstonia Picketti—producido el 18 de diciembre de 2024-y vinculados, hasta el momento a la muerte de 54 pacientes. El magistrado ya inhibió los bienes de nueve sociedades, la mayoría vinculadas a la familia de Ariel García Furfaro y Jorge Manuel Salinas, entre ellas Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA, y a 24 personas a las que también se les prohibió salir del país ante la posibilidad de fuga. Además de los nombrados, en la lista figuran socios, exsocios, directores técnicos de las empresas farmacéuticas y responsables de la calidad de los medicamentos producidos.

Para el magistrado, es imprescindible establecer de manera inobjetable la relación entre las muertes y el tratamiento de los pacientes con las ampollas de fentanilo contaminadas y si los responsables de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma no “adulteraron” la documentación de elaboración del producto.

Entre los requerimientos que solicitó el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 3 de La Plata se destacan:

-“Designar al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para realizar un peritaje cuyo objeto consiste en analizar integralmente las historias clínicas de los pacientes fallecidos, tendiente a determinar las causas de muerte y, en particular, la incidencia o no en los decesos de la administración de fentanilo HLB».

-“Puntualmente, deberá identificar la existencia de casos de bacteremia asociados a klebsiella pneumoniae, klebsiella variicola, ralstonia picketti y establecer si la ralstonia mannitolilytica contaminación microbiana pudo haber incrementado el riesgo de muerte».

-“Para tal fin, se pone a disposición los resultados de los análisis aportados a la causa por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, que en una primeta etapa ya vinculó las muertes con los pacientes a los que se trató con los lotes del fentanilo contaminado.

Días antes de la producción del fentanilo contaminado la ANMAT ya había determinado granves riesgos en la prodicción de medicamentos en Laboratorios Ramallo

-“Designar a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán, para la realización de un peritaje cuyo objeto consiste en analizar integralmente los registros de lote (batch record) y aquellos documentos vinculados, correspondientes al proceso productivo del fentanilo inyectable estéril, ampollas 5ml, marca HLB, lotes 31202 y 31244, como así también a la materia prima (IFA) y a otros elementos utilizados, ante la sospecha de contaminación microbiana (klebsiella pneumoniae, y/o klebsiella variicola, ralstonia picketti ralstonia mannitolilytica). Ello tendiente a especificar la totalidad de las deficiencias detectadas en el modo de confección y sus implicancias en torno a la inocuidad del producto».

-“Asimismo, deberá establecerse si los respectivos registros documentales fueron llevados en regular forma de acuerdo a la normativa pertinente y a las reglas del arte. En este sentido, en su caso, deberá establecerse si los registros documentales reflejan o no la realidad del proceso de producción y/o se evidencian indicios de omisiones o cualquier forma de adulteración, debiendo especificarse en este caso concretamente qué información pudo verse alterada u omitida en virtud de estas falencias“.

Pablo Javkin, intendente de Rosario, vinculo a los responsables del fentanilo contaminado con narcotraficantes como Mario Segovia

Por último, Kreplak solicitó a las “autoridades nacionales nombrar a los profesionales que intervendrán como peritos oficiales” y notificar a las partes “la facultad de proponer puntos de pericia en el marco de los objetos definidos” y nombrar a sus propios abogados.

Este medio pudo reconstruir que algunos de los 24 posibles imputados en la causa ya recurrieron, o al menos consultaron a defensores oficiales y otros ya lo hicieron con abogados privados.

Para los funcionarios judiciales vinculados a la causa y las querellas que intervienen, familiares de víctimas fatales, Municipalidad de Rosario, Ministerio de Salud de la Nación y el Hospital Italiano de La Plata, es muy importante que el magistrado y sus colaboradores llegaran al punto de meterse de cabeza en lo central de la prueba de este proceso. Esto es, lograr unir los elementos para valorar, por medio de expertos, la relación entre la infección y las muertes.

Por otra parte, afirman que es clave analizar el bach récord que contiene la fecha, la hora, la materia prima, su origen y un análisis de la misma, dándole como apta para poder producir, lo mismo ocurre con el medio líquido, es decir, el agua que se utiliza para mezclar el fentanilo y así hacer las ampollas.

En las hojas se detalla el nombre de los operarios intervinientes, los técnicos, las maquinarias, y contiene también todo el detalle del proceso que lleva al llenado y su cierre.

Lo más importante es el resultado de los análisis microbiológicos que se vuelcan al Batch récord, y que resultan clave, porque son los que deberían haber revelado la presencia de los microorganismos que originaron la contaminación.

La importancia de esta etapa de investigación quedó patentizada en la habilitación de la feria judicial por parte del magistrado.

El expediente es complejo, hay muchos intereses en juego y cientos de millones de dólares en danza. La industria farmacéutica es una de las más rentables. Desde sus laboratorios, García Furfaro comenzó a ganar licitaciones públicas en municipios del conurbano bonaerense y del interior, y provincias de todos los signos políticos a fuerza de precios bajos. En el mercado se preguntan si por ese hecho se “desviaba la calidad de los medicamentos”, como detectó en varias oportunidades la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

De hecho, el organismo que depende del Ministerio de Salud de la Nación seis (6) días antes de la elaboración de los lotes de fentanilo de uso clínico contaminados, finalizaron una “inspección no programada” en las instalaciones de Laboratorio Ramallo SA en la que se descubrieron una serie de irregularidades, entre ellas “riesgo sanitario grave” y “falta de validaciones de procesos”.

Ernesto Kreplak, el juez de la causa habilitó la feria judicial

Las inspecciones a la planta ubicada en Ingeniero Agustín Rocca 530, Ramallo, Provincia de Buenos Aires, se desarrollaron entre los días “28 de noviembre al 12 de diciembre de 2024” aunque para el 5 de diciembre ya se había elaborado el “acta de inspección” número 2024/3332-INAME-677 que señalaba cada una de las deficiencias descubiertas. Sin embargo, recién el 10 de febrero de 2025, es decir 59 días después, se inhibió al Laboratorios Ramallo SA para seguir elaborando los productos médicos para HLB Pharma Group SA.

¿De haber actuado con mayor celeridad la parte administrativa y burocrática se podría haber haber evitado las muerte? Si hay una respuestra al interrogante está en manos del juez Kreplak.

Los investigadores estiman que durante la primera semana de feria se deberían estar en condiciones de iniciar el trabajo técnico, con los peritos oficiales en funciones. Y si no surgen contratiempos importantes, para fines de agosto ya podría haber un panorama técnico y jurídico más claro sobre lo ocurrido.

FENTANILO MORTAL_1

A partir de ese momento estaría mucho más claro las imputaciones, la calificación penal del delito, el llamado a indagatorio y eventuales procesamientos.

Ante algunas críticas que circulan de porque “con 54 muertos aún no hay detenidos”, en el juzgado no se inmutan. Mencionaron como antecedente la tragedia ferroviaria de Once, que fue considerada un ejemplo de eficiencia judicial, aunque con condiciones muy distintas. “Allí tenías todas las víctimas y casi todas las pruebas concentradas en un mismo lugar. Acá estamos todavía localizando víctimas en todo el país y recolectando información dispersa para distintos peritajes. Es mucho más complejo”, deslizan y aseguran que el juez Kreplak “no toma decisiones sin sustento”.

“Privar de la libertad a una persona requiere contar con pruebas firmes. Es fácil decir que alguien tiene que estar preso, o que la Justicia no actúa con la rapidez que se espera. Pero la prueba se está produciendo paso a paso. No se puede encarcelar a una persona y, a las 24 horas, no saber con certeza cuáles son los hechos por los que va a ser juzgada. Eso no sería serio”, enfatizaron.

Si bien no lo dicen en esos términos, de las voces de algunos querellantes y de colaboradores del magistrado surge como conclisión que: “No se hace política judicial” y que se está trabajando “con pruebas, con hechos”. “Las decisiones que se tomen se harán cuando la evidencia esté clara y completa”, remarcaron.

En un segundo andarivel, el juzgado y el Ministerio de Seguridad Nacional investiga si desde Laboratorios Ramallo y HLB Pharma se desviaron cinco kilos de citrato de fentanilo al mercado ilegal. Aún no hay precisiones sobre ese punto. Solo se estableció que entre marzo y mayo en los establecimientos faltaban esa cantidad de sustancia. Es el equivalente para producir todo el fentanilo de uso clínico que de utiliza en el país en cuatro años y medio.

Pablo Javkin, el intendente de Rosario, recordó en la presentación como querellante en el expediente que varias de las personas vinculdas a la causa que investiga Kreplak, “han tenido contacto con personas que hoy están condenadas por narcotráfico, como Mario Segovia, el denominado ‘Rey de la Efedrina’“

“La información relevada por esta parte permite confirmar que varios de los involucrados en la causa por la explosión del Laboratorio Apolo, a la cual estaban vinculados Ariel García Furfaro, su hermano Damían y Jorge Salinas, integran o han integrado los órganos societarios de las empresas responsables del producto contaminado que dio origen a esta investigación. De hecho, se verificaría una continuidad estructural, comercial y operativa entre Laboratorio Apolo y los laboratorios implicados en esta causa, HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Las personas jurídicas involucradas han mantenido activos registros de producción farmacéutica, sin interrupción significativa, y se encontraban habilitadas por autoridades competentes al momento de producir el fentanilo distribuido a efectores públicos, entre ellos el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de esta ciudad”, se sostiene en el escrito presentado ante Kreplak. El magistrado acepto a la Municipalidad de Rosario como querellante.

En el expediente de Ernesto Kreplak, al menos por el momento no surge ninguna vinculación con un posible tráfico de estupefacientes. Sí, la relación de dos de los nombrados por el alcalde rosarino con los laboratorios mencionados.

En las inhibiciones general de bienes y prohibición de salid del país el magistrado dejó constancia de lo siguiente: “En el año 2017, HLB PHARMA fue adquirida por Ariel García Furfaro y Jorge Manuel Salinas (…) También son propietarios de Laboratorios “Ramallo” y “Apolo” – Asimismo, de las actuaciones remitidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, surge en el expediente cuatro, la Actuación Notarial BAA018684745, de fecha 10 de octubre de 2024, en la que se detalla que, efectivamente, Ariel Fernando García, resulta ser el Apoderado de HLB PHARMA GROUP».

Las próximas semanas serán claves para el devenir de una causa relevante que afecta a la salud pública de la población e interpela a empresarios farmacéuticos y los organismos de control.

Por Andrés Klipphan-Infobae