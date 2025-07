Felipe Solá: “El peronismo tiene que hacer una amplia autocrítica”

Felipe Solá criticó con dureza al gobierno de Javier Milei, cuestionó la falta de autocrítica en el peronismo y analizó la situación judicial de Cristina Kirchner como un intento de disciplinamiento político. También reveló tensiones con el expresidente Alberto Fernández.

El exgobernador de la provincia de Buenos Aires y excanciller argentino, Felipe Solá, brindó declaraciones en una entrevista radial en AM 530, donde abordó la situación política actual del país, el rol del peronismo, la situación judicial de Cristina Kirchner y la posición de Argentina en el escenario internacional.

Solá analizó el presente del gobierno de Javier Milei, cuya gestión genera fuertes debates por sus políticas económicas y sociales. “Milei se queda sin cuerda, pero nosotros no tenemos la capacidad de decir cuánto le queda”, afirmó el exgobernador, y sugirió un desgaste político del actual mandatario, aunque sin precisar el alcance de esa situación.

También apuntó a las dificultades internas del peronismo para capitalizar este escenario: “Mucha gente cree que el peronismo no ha hecho autocrítica”. En este sentido, Solá instó a una renovación del movimiento peronista, que históricamente fue una fuerza política central en Argentina.

“El título del campo nacional y popular está un poco viejo. Deberíamos cambiarlo. Todos pisamos y no sabemos bien qué suelo pisamos”, expresó en alusión a la necesidad de actualizar la identidad y el discurso del peronismo para adaptarse a los desafíos actuales.

Además, cuestionó la percepción de las encuestas, que a menudo reflejan una realidad distinta a la esperada por la oposición: “Las encuestas, que las podemos o no creer, tienen una idea de alentar o desalentar. Muestran que lo que vemos como horroroso, quizás no es vivido como horroroso”.

El exgobernador también reflexionó sobre su propia experiencia como canciller durante el gobierno de Alberto Fernández. Solá, quien ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores entre 2019 y 2021, reveló tensiones con el expresidente.

“El peronismo tiene que hacer una amplia autocrítica. Hay mucha autocrítica para hacerse. Yo fui un canciller que se llevaba mal con el Presidente. Y a veces tenía que tomar una decisión y consultarla y no me atendía. O le decía a otro canciller y no a mí. Yo me llevé para el culo con Alberto. No tengo un buen recuerdo de su gobierno”, graficó.

Felipe Solá y la situación judicial a Cristina Kirchner

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue la referencia de Solá a la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner, quien enfrenta múltiples causas legales, incluída una condena firme por la causa Vialidad.

Solá interpretó estas acciones como un intento de disciplinar al peronismo: “Con el ataque a Cristina buscan disciplinar al peronismo”. Sin embargo, también señaló un efecto movilizador para el movimiento: “La detención de Cristina es una piña tremenda. Pero también es una inyección de sentido para ella y para muchos peronistas”.

Este comentario se enmarca en un contexto de polarización política, donde las causas judiciales contra Fernández de Kirchner son vistas por sus seguidores como una persecución política.

Solá también abordó la apatía electoral de ciertos sectores de la población, en referencia a las elecciones presidenciales de 2023, que tuvieron una participación menor al promedio histórico. “Yo no creo que sean mileístas los que no fueron a votar. Si fuera así, irían y lo votarían a Milei, es simple”, afirmó, y desestimó la idea de que la abstención haya beneficiado directamente al actual presidente.

Este análisis se da en un contexto donde la baja participación electoral (alrededor del 76% en la segunda vuelta de 2023) fue un tema de debate sobre el descontento generalizado con la política.

Argentina en el escenario internacional, según Felipe Solá

Finalmente, Solá se refirió a la política exterior del gobierno de Milei, caracterizada por un alineamiento con Estados Unidos, particularmente con el expresidente Donald Trump, quien asumió su segundo mandato en este año. “Milei es el único amigo de Trump en la región. Por eso lo ayuda. Le pidió 20 mil millones de dólares para llegar a octubre”, señaló el exgobernador, y aludió a supuestas negociaciones financieras entre ambos gobiernos.

Este comentario se referencia en la búsqueda de Argentina de apoyo económico internacional para estabilizar su economía, que enfrenta una inflación más baja, aunque persistente y problemas de deuda.

No obstante, Solá matizó el poder global de Estados Unidos en el contexto actual: “Este Estados Unidos de Trump es más débil que hace unos años. Porque Oriente no para de crecer”.

Esta observación refleja el creciente peso geopolítico de países como China e India, que ganaron influencia en los últimos años, frente a un escenario global donde la hegemonía estadounidense es cuestionada.

Fuente: Perfil