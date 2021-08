Felipe Pettinato habló a fondo de su lucha contra las adicciones

“De salud estoy como siempre, no tomo ninguna gota de alcohol, ni me tomo ninguna cosa para dormir ni nada, estoy bien”, expresó en diálogo con Intrusos y también hizo referencia al brote psiquiátrico que tuvo meses atrás: “Sí, pasé por muchísimas crisis porque me separé en pandemia como muchísima gente, así como perdí en el rubro laboral”.