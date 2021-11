Feletti: “No vamos a tolerar que un mayorista o un distribuidor facture por encima de los precios”

El secretario de Comercio Interior habló sobre el acatamiento que está teniendo la medida y reveló que luego de que se cumpla el plazo del congelamiento de precios, la idea es sostener el valor de los productos para complementarlos con los ingresos.

Luego de llegar a un acuerdo para retrotraer el precio de los medicamentos al 1 de noviembre, el Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, reveló que también está trabajando en establecer precios más bajos en los insumos industriales. Por otro lado, consideró que “la salida del congelamiento debe ser una canasta amplia administrada con relación con la política de ingresos” y detalló que hay un alto porcentaje de acatamiento en las grandes cadenas de supermercados ante el congelamiento de precios de los alimentos.

Desde que asumió al frente de la Secretaría de Comercio Interior, Feletti ha tenido una contundente participación en medidas económicas que buscan paliar los efectos de la inflación y aminorar la carga económica que significa llenar, entre otras cosas, el changuito del supermercado. La última de sus decisiones ha sido establecer diálogo con las cámaras de laboratorios y retrotraer los precios de los medicamentos al 1 de noviembre en una medida que va a perdurar hasta el 7 de enero.

En diálogo con El Destape, aseguró que también empezó a trabajar con los sectores que fabrican insumos para la producción industrial. “Estamos viendo para atrás en la cadena y vemos que hay productos como el desodorante donde el envase se lleva el 35% del costo. En otros casos es el 8% o el 12%”, afirmó. Sin embargo, remarcó que el foco está puesto en mantener los precios de los productos esenciales.

También expresó que la idea luego de cumplidos los plazos del congelamiento de precios será llevar adelante “una canasta amplia administrada con relación con la política de ingresos”. Sobre el acuerdo con los supermercadistas más grandes del país, se mostró optimista con los números de las mediciones semanales respecto al acatamiento de precios y abastecimiento.

Por eso refirió que “la medición semanal que se realizó el último viernes en 345 establecimientos de las grandes cadenas indicó un 85% de cumplimiento en abastecimiento y un 99% de cumplimiento en precios”.

Este lunes 8, el secretario se reunió con las cadenas de menor escala y señaló que la discusión giró en torno a los márgenes de ganancia. “En este ida y vuelta, acordamos mantener una discusión durante 15 días y vamos a revisar si es necesario que regulemos algún precio para las cadenas más chicas. Puedo entender que se le angoste el margen a un minorista. Pero no vamos a tolerar que un mayorista o un distribuidor facture por encima de los precios. Ahí vamos a ser inflexibles”, afirmó.

Por otro lado, se mostró optimista con el impacto de las medidas que decidió el ejecutivo nacional respecto a retrotraer el precio de una canasta de productos alimentarios esenciales y sostuvo que “en noviembre ya se va a ver el impacto del congelamiento en el índice inflacionario”.

La ganancia de las empresas y la regulación de las canastas

Feletti también manifestó la necesidad de que el precio de las canastas de medicamentos y alimentarias logren sostenerse en el tiempo para que los ingresos no se resientan con el aumento de estos productos. “La política alimentaria no es repartir arroz y fideos. La salida de esto tiene que ser una canasta amplia administrada en función con los ingresos. Si no, no hay política económica que aguante”, manifestó el funcionario.

“La canasta de medicamentos y la canasta de alimentos, en forma regulada, tienen que sostenerse. El objetivo a corto plazo es sostener el programa hasta el 7 de enero. Tenemos que afirmar estos programas e instalarlos como una cuestión de Estado”, pidió Feletti en relación a lo que será el post congelamiento de los primeros días del 2022.

Además de considerar que recibió el respaldo de los gobernadores y remarcar la importancia de que se aseguren las dos canastas para estimular el mercado interno, el Secretario de Comercio Interior le envió un mensaje a las empresas fuertes del mercado. “Las empresas nacionales y trasnacionales definen su ganancia en dólares. Hay que preguntar cuál es el margen de ganancia en dólares que una empresa necesita. Yo puedo entender una discusión con un almacén o con un supermercado chino. Pero un supermercado no me puede decir que necesita un margen del 30% en dólares”, reflexionó.

También aseguró la necesidad de que los empresarios “no pierdan plata” pero que “ganen por cantidad” y volumen de ventas.

Negociaciones con el FMI

En otro de los pasajes de la entrevista, Feletti se mostró a favor de las negociaciones que está llevando adelante el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la deuda que tomó el macrismo. En su alocución, remarcó su apoyo a “las negociaciones que está llevando a cabo el ministro Guzmán”.

Finalmente, criticó las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri sobre una resolución “en 5 minutos” del pago de la deuda, como manifestó en un programa televisivo el referente de Juntos por el Cambio. Al respecto, Feletti dijo que “ellos proponen un ajuste virulento sobre la sociedad” y agregó que “los argentinos tienen que tener en claro a la hora de emitir el voto qué es lo que se está jugando”.