Federico Hoppe y el Chato Prada revelaron por qué no trabajarán juntos

Tras más de 20 años junto a Marcelo Tinelli, los productores tomaron rumbos distintos y aclararon en LAM cómo está, hoy, su relación

Después de tres décadas de trabajo en la producción del reconocido ciclo televisivo de Marcelo Tinelli, Federico Hoppe y Pablo “El Chato” Prada decidieron separarse. La noticia que comenzó como un rumor semanas atrás y luego se confirmó fue tratada este jueves por la noche en LAM, el programa conducido por Ángel De Brito en la pantalla de América, donde se tuvo la oportunidad de hablar con ambos para comprender los motivos detrás de esta ruptura laboral.

La separación profesional entre Hoppe y el Chato no solo se limitó al programa de Tinelli, sino que también incluyó a la productora teatral DABOPE, en conjunto con Ezequiel Corbo. Sin embargo, el año pasado esta sociedad llegó a su fin, aunque la noticia no trascendió debido a la continuidad del programa de televisión hasta fines de enero.

Según explicó De Brito en el programa, cada uno de ellos ha tomado caminos diferentes en el ámbito laboral. Hoppe continúa trabajando para LaFlia, enfocándose en proyectos de streaming, teatro y negocios internacionales, mientras que el Chato Prada sigue ligado a LaFlia y a la producción de programas de televisión, además de su relación con América.

En cuanto a los motivos de la separación, se especula que diferencias en la atención hacia proyectos teatrales podrían haber sido un factor, con referencias a Martín Bossi y la falta de acompañamiento después de las funciones. Sin embargo, ambos productores aseguraron que la ruptura fue estrictamente laboral y que mantienen una relación amistosa.

La palabra del Chato Prada

En una nota con el ciclo de América, Hoppe destacó que la comunicación con El Chato fue franca y que siempre se han respetado mutuamente. “No me gusta hablar en público, pero nunca estuvimos peleados. Esto es algo estrictamente laboral: trabajamos mucho tiempo juntos y ahora, ya no”.

En cuanto al futuro, Hoppe aseguró: “Siempre que él necesite algo de mí, voy a estar. Y siento que de su lado es lo mismo para mí”. Según manifestó fue él quien tomó la decisión de romper la dupla laboral con El Chato Prada. “Con el primero que hablé, a mediados de octubre, fue con él. Le dije lo que sentía y le hablé desde un lugar súper sano”, completó.

Por su parte, El Chato Prada enfatizó que no hay peleas y que ambos están enfocados en diferentes aspectos de sus vidas profesionales. “Hay proyectos de vida distintos. Yo estoy en la tele y en LaFlia. Y Fede no quería hacer tanta tele. Son cosas de intimidades de la producción”.

“Yo me he separado de otras parejas y la vida siempre continúa. Con Fede, nos juntamos, lo hablamos y fue bien. Nunca hubo discusiones fuertes. Lo que sucede es que en diferentes momentos de la vida, uno va priorizando distintas cosas”, describió Prada en diálogo con LAM.

Marcelo Tinelli y su relación con el Chato Prada

Semanas atrás, Marcelo Tinelli aprovechó la pregunta de un seguidor en su cuenta de Instagram para expresarse por primera vez sobre el tema. “Con el Chato no pasó nada, son inventos que hacen… siempre vieron que hay alguna cuenta que tira. Sobre todo hay uno que me tiene bloqueado de Twitter, no entiendo por qué. Es periodista y tira cualquiera, siempre malo lo nuestro”, afirmó con semblante serio.

“Obvio que uno pasa momentos difíciles, buenos, malos y más en una empresa en Argentina. Es muy difícil hoy darle trabajo a tanta gente durante muchos años”, reconoció el conductor, quien remarcó que está todo bien entre ellos y que siguen juntos como hace tanto tiempo. “Con el Chato no sé de dónde salió eso (del despido) porque él está trabajando con nosotros en todo lo que es la tele, los nuevos programas para América”.

Para que no quedaran dudas, Marcelo cerró el tema de manera contundente: “Lo amo al Chato, son cosas que salen, las tiran, pero como a mí no me gusta estar desmintiendo cosas, aprovecho esto para decirlo: ‘está todo más que bien con el Chato’”, enfatizó, poniendo fin a las especulaciones.