Federico Bal: “Con Flor tengo libertad pero con un acuerdo de fidelidad”

Así se expresó el actor cuando fue consultado por su relación con su novia Florencia Díaz y ella le respondió en exclusiva por intermedio de Teleshow

Federico Bal mientras disfruta todas la noches de su papel en Kinky Boots en la ciudad de Mar del Plata comparte sus días junto a su novia la bailarina Florencia Diaz, en declaraciones radiales con Catalina Dlugi en La Once Diez, definió el pacto que tienen con su pareja: “Con Flor tengo libertad, pero con un acuerdo de fidelidad”. Después de un año polémico por su separación con Sofira Aldrey, el hijo de Carmen Barbieri dijo: “Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, profesional, laboral, estoy muy enamorado de Flor. Me siento muy feliz, en paz, en calma; es un amor muy sano, muy adulto, encuentro en ella algo que no lo tuve nunca”.

Florencia le respondió a Teleshow cuando se la consultó acerca de las declaraciones de su novio: “Con Fede decidimos tener una relación tranquila, que por más que él esté muy expuesto, y yo en ese sentido opto por tener un perfil más bajo, obviamente se perfectamente con quién salgo. Mi postura con respecto a nosotros quiero aclarar que es una elección personal, no exponer nada. La verdad es que preferimos como guardarnos para nosotros y no tanto estar exponiendo fotos en redes y demás pero bueno, él siempre habla maravillas de mí, así que siempre me pone muy contenta todo lo que dice cada vez que le hacen una entrevista y le preguntan cómo está sentimentalmente, así que obvio como no me va a alegrar”.

Federico Bal y Flor Díaz

Florencia fue pareja de Martín Salwe y después de la separación ella decidió viajar primero a México, por algunas propuestas laborales, y logró lo que estaba buscando trabajar y bailar por el mundo, probándose ella misma que lo podía alcanzar y llegar muy lejos. Federico no se guarda ningún elogio y explica lo que siente por ella: “Flor reúne todas las condiciones que necesito en este momento para ser feliz, ella está conmigo acá y se vuelve el 6 de febrero a México, viaja por el mundo, la rompe, es una gran bailarina. Tenemos un amor especial y muy lindo”.

Florencia Díaz, novia de Federico Bal



Hace muy pocos días la pareja reunió a sus familias, tanto Carmen Barbieri como los padres de ella se juntaron en una comida para que se conocieran. La cena familiar se realizó en Buenos Aires en la casa del actor y fue una noche muy tranquila y feliz, contó Carmen en su propio programa Mañanísimas.

Por ahora no hay fotos de los dos juntos subidas a las redes, Federico uno de los hombres más mediáticos de la Argentina decidió tomar distancia de su propia cuenta de Instagram para publicar solo algunas fotos o videos que tiene que ver con su trabajo. Y su novia lo mismo, publica muy poco y cuando lo hace sube varias coreografías para destacar sus dotes de bailarina. De tal modo, explicó que se siente libre pero aclaró que la relación es monogámica y siguió declarando: “Estamos ante un romance en que cada uno puede disfrutar y hacer lo que quiera, pero respetándose, he tenido romances donde no me sentí libre, ella no me cela, no me muestra desconfianza. Estoy viviendo una de las mejores relaciones que tuve”, remarcó Federico Bal.

Por Andrea Taboada-Infobae