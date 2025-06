Fausto Santamaria representará a la Patagonia en la Cumbre Internacional de Democracia Joven

Fausto Santamaria, estudiante de Abogacía en la UBA, participará del evento global que se realizará en Japón y que busca promover la participación política juvenil. Representará a Argentina y la Patagonia junto a una compañera de Chubut, Francesca Picollo.

En el marco de la Cumbre Internacional de Democracia Joven, que se desarrollará este año en Japón, Fausto Santamaria, estudiante de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires y oriundo de Río Gallegos, representará a Argentina y la Patagonia junto a una compañera de Chubut. La iniciativa global convoca a jóvenes de diferentes países para elaborar propuestas e investigaciones vinculadas a la participación política juvenil.

En diálogo con el programa La Sobremesa, que se emite por Tiempo FM 97.5, Fausto Santamaria dio detalles del evento y destacó el proceso de preparación previo a la cumbre: “Venimos trabajando desde enero de este año con mis compañeros, tienen diferentes propuestas, investigaciones para poner en común junto a las otras delegaciones que se pondrá en un mismo documento y se presentará en la ONU, en Nueva York. Son varias mesas de trabajo, varios foros. A mí de esos 10 foros me tocó poder estar presente en dos”, explicó.

Fausto estará presente en los foros sobre participación política joven y educación política, siendo uno de los cinco jóvenes que conforman la delegación argentina. Además de representar al país, llevará también la mirada de la región sur: “En lo personal mucho orgullo de representar a Argentina en este lugar donde la democracia no se respetaba y poder representar mi país y no solo mi país, sino que junto a mi compañera Francesca podemos representar la Patagonia y tal vez llevar esa visión patagónica del sur a países de otro continente como Asia me llena de orgullo”, expresó.

A pesar de la relevancia del evento, la participación no está completamente financiada. Fausto comentó que están gestionando apoyo económico para costear el viaje: “Nos cubre lo que es estar allá, las comidas, etcétera. Pero lo que es el costo de traslado y estadía para poder participar corre por cuenta nuestra, estamos en la búsqueda de diferentes fondos, personas, empresas y organizaciones que quieran acompañarnos en este proyecto”, manifestó.

Finalmente, adelantó que compartirá en sus redes sociales todo lo relacionado a su participación en la cumbre internacional. Se lo puede encontrar en Instagram como “Fausto Santamaria”.