La humorista, en una entrevista con Nelson Castro, se refirió a su ruptura sentimental con el presidente en abril de este año

Hace dos meses el presidente Javier Milei emitía un comunicado, a través de la red social X, confirmando su separación de Fátima Florez después de ocho meses de hacer público su romance. Desde la ruptura, la comediante se refirió en pocas ocasiones al desenlace y eligió el humor arriba del escenario para imitar a su expareja en plena ebullición de la noticia. En una entrevista que dio a El corresponsal, el ciclo de Nelson Castro en TN, la humorista habló de la relación y terminó llorando.

Vestida como Madonna en el recesodespués de un ensayo, en una nota que realizó el periodista en el Luna Park, horas antes de debutar por primera vez en ese escenario célebre, la capocómica comenzó rememorando su carrera. “Soy una artista que me manejo con mucha libertad. Nunca nadie me prohibió, ni me llamó por teléfono para que no dijera algo”, contó. “Yo sé que a Cristina Fernández no le ha disgustado la imitación que hago. Fui cuidadosa de su peinado y de todos los detalles”, detalló, sobre una de sus imitaciones más celebradas.

Cuando llegó el momento de hablar sobre su noviazgo con el primer mandatario, terminó emocionada. “Por esas cosas de la vida me tocó estar enamorada de una persona que le tocó ser presidente. Me enamoré y a esa persona le tocó por elección de la gente, de un 55% del público (sic) ser presidente. Podría haber sido un empresario o un futbolista”, señaló. “Uno se enamorada de la persona. Soy un ser humano que no tengo por qué reprimir mis sentimientos. Para mí lo que manda es el corazón”, resaltó.

Fátima Florez se quebró al recordar su relación con Javier Milei (Foto: El Corresponsal, TN)

“¿Seguís enamorada de Milei?”, indagó el periodista. “Sigo enamorada de mi profesión. Me da felicidad y fidelidad. Me da emoción que la gente me siga. Me emociona de verdad porque es mi pasión. Mi amor es el público. Ustedes no tienen idea del amor que me da la gente”, señaló, conmoviéndose. “Yo vengo a cumplir mis sueños y no mandatos de otros”, contó, sobre su carrera.

Una de las preguntas más picantes fue cuando el conductor de Telenoche le preguntó sobre la polémica versión de que existía un contrato en su relación. “He leído eso pero no han sido muchos, más que uno o dos revoltosos. La gente no sintió para nada eso. Hubo gente que lo expresó y me dio no sé si risa, pero me pareció que era raro. Cuando uno se expone, se enfrenta a estas cosas. Igual el que conoce a Fátima sabe que eso… No”, afirmó.

“Las personas que nos vieron juntos saben que eso no fue posible. Fue una relación muy linda, sincera, genuina y de muchísima conexión. No cabe la menor duda”, resaltó la humorista, mientras aseguraba que su romance con el primera mandatario no afectó la convocatoria en sus espectáculos. “Vos sabés que no. Pronosticaron que se iban a dividir las aguas y no pasó”, afirmó.

“¿Te sorprendió el final?”, indagó el presentador. “No pienso yo en eso. Yo pienso que son energías que transcurren en la vida de la gente. No me sorprende. Somos personas con muchísimo trabajo y mucho compromiso cada uno en lo suyo con semejante tarea. Seguramente la de él mucho más ardua que la mía” aseveró. “Lo tomo con mucha frescura, lo transito muy bien. Creo que es más lo que se dice que lo que uno de verdad siente. Tengo una buena relación”, destacó.

La comediante contó que no fue una sorpresa para ella la ruptura. “No fue una sorpresa. Para nada. Por ahí le sorprendió más a la gente que a mí, puede ser. Tenemos una muy buena relación”, insistió, mientras prefería no entrar en detalles sobre cómo era la intimidad de su pareja con el presidente. “Yo creo que en las relaciones humanas y de pareja hay una intimidad que es ‘hasta acá’. Algunos pueden decir ‘vos decís eso y te vimos besándote en el escenario’. Y sí. Me vieron así porque era una mujer que estaba enamorada donde trabajaba todos los días de mi vida y tenía un día para ver a mi novio. Ese día vas a agarrar a tu novio y le vas a dar un beso”, dijo.

Fátima Florez y Javier Milei (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

“¿Milei es un hombre tranquilo? Porque lo que se ve es que es un hombre confrontativo y que sale a dar batalla por lo suyo”, continuó Nelson, en una entrevista que realizó en un camarín. “¿El que vos viste es un hombre más amante del diálogo?”, indagó. En ese momento aseguró que quería mantener la postura que tuvo desde su relación con Norberto Marcos, su expareja, donde “no me han visto hablar de intimidades”. “Lo mejor de una pareja es atesorar el cariño en el corazón con los momentos hermosos que hemos pasado”, concluyó.

En la entrevista la imitadora contó que desde que tuvo un noviazgo con Milei, recibe ofertas alejadas del mundo del espectáculo. “Me ha propuesto gente de diferentes lugares estar en política porque ven que tengo una cercanía con el público, pero yo creo que hay que prepararse mucho para eso. Así como yo me preparé desde muy chica para el escenario y es un compromiso muy grande”, expresó.

Entre risas, manifestó su sorpresa por los perfiles de algunos dirigentes políticos. “Se manejan egos importantes y mirá que vengo del ambiente artístico”, lanzó, mientras destacaba que de “la política en general aprendí mucho”. Aseguró que no buscó cumplir el rol de primera dama y hacia el final manifestó que seguirá imitando al economista en sus show. “Por supuesto que sí. ¿Por qué no?”, concluyó.