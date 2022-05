Fátima Flórez contó la fantasía sexual que le cumplió a su marido

En una entrevista profunda y sin privarse de nadad, Fátima Flórez le confesó a Dante Gebel que muchas veces utiliza su talento de imitadora para seducir a su marido en la intimidad. Mirá el video.

“En su momento le hice a Catherine Fulop porque era una fantasía que tenía y entonces no me mete los cuernos, está todo más que bien y él pasa la noche con más de una mujer. Pero bueno, hay que ver qué me puede ofrecer él a mi”; revela entre risas la artista.

Lo cierto que es que con su compañero de vida, Norberto Marcos aseguran tener una relación muy sana. “Trabajar, vivir y domir con la misma pareja es un desafío pero es algo que se puede”, cuenta.

CabCabe destacar que Fátima y Norberto comenzaron su historia de amor hace 21 años e incluso fue él su primer amor en todos sentidos. Aunque se llevan algunos años de diferencia, lograron un equilibrio único que es admirado por otros famosos. “Mi marido me conoció virgen, tenía 19 años. Lo conoció en un casting de un proyecto que nos e hizo y se quedó con la cosita que le había gustado”, había contado años atrás en el programa de Susana Giménez.