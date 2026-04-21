Familias en la cuerda floja: un informe advierte que su situación es frágil y empeora hace 9 meses

Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso

El documento analiza 5 indicadores clave: IPC Federal, Salario Real Registrado, Empleo Asalariado Formal Privado, Dinámica de Empresas y Morosidad de las Familias.

El modelo político económico implementado por Javier Milei ahoga a las familias argentinas. Así lo revela el Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC), de enero de 2026, que destaca que los hogares se encuentran en estado de fragilidad y que su situación empeora hace nueve meses. El informe también enciende las alarmas por la pérdida de empleo registrado, el cierre de empresas y la morosidad récord.

El IVFC es un indicador mensual del bienestar económico de los hogares argentinos que se construye a partir de cinco indicadores clave “seleccionados por su sensibilidad y capacidad de alerta temprana”, indica el documento elaborado por el interbloque de diputados de “Primero la Patria”, conformado por Nicolás Trotta, José Glinski, Cristian Andino, Jorge Chica, Guillermo Snopek y Santiago Roberto. Estos cinco indicadores son:

IPC Federal

Ingresos Reales

Empleo asalariado formal privado

Dinámica de empresas empleadoras registradas

Morosidad de las Familia

El índice se mide en una escala general del 1 al 10, diseñada de modo que los valores más bajos reflejan una estructura económica familiar robusta y saludable, mientras que el aumento de la cifra señala niveles de riesgo, fragilidad y vulnerabilidad crecientes. Entre 1 y 1.9 puntos se habla de solidez, de 2 a 3.9 de estabilidad, de 4 a 5.9 de fragilidad, de 6 a 7.9 de crisis y de 8 a 10 de colapso.

En enero de 2026 el IVFC arrojó un valor de 5 puntos, consolidándose dentro del estadio de Fragilidad Familiar. De esta manera se encadenaron 9 meses consecutivos de incremento, lo que “denota un claro deterioro creciente de la dinámica económico-financiera de los hogares”, según precisan.

En términos de variación avanzó un 0,1 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2025, explicado principalmente por la incidencia del aumento en la morosidad de las familias, seguido por un impacto más fuerte de caída del salario real en el primer mes del año y la aceleración en la caída de la capacidad instalada.

El informe advierte que si bien el PBI se expandió 4,4% en 2025 tras una caída del 1,3% en 2024, esa recuperación estuvo motorizada por sectores con bajos requerimientos de empleo, como Minas y Canteras, Agricultura, Ganadería y Pesca e Intermediación financiera.

Esos sectores generan en torno al 10% del empleo registrado, mientras Industria, Comercio y Construcción, que vienen en caída, explican la mitad de los puestos de trabajo formales. “Como resultado, el crecimiento observado no fue inclusivo ni equilibrado y no se tradujo en mejoras generalizadas en las condiciones de vida de la población”, sostiene el documento.

También advierten por la subvaluación en los aumentos de tarifas de servicios públicos, transporte y comunicaciones. Por eso utilizan el IPC Federal, un promedio entre las mediciones que realizan la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Neuquén y Córdoba.

Las tres jurisdicciones utilizan datos de la Encuesta de Hogares 2017/18, que tiene datos de consumo más recientes que la del INDEC que utiliza la de 2004/05. Mediciones de diferentes consultoras estiman que con datos actualizados la inflación acumulada durante la presidencia de Milei sería de entre 12 y 16 puntos porcentuales mayor.

Por otro lado, el informe alerta por la pérdida de unos 300 mil puestos de trabajo registrados y de 24.180 empresas empleadoras y la caída del 8% del poder adquisitivo del salario registrado.

En cuanto a la morosidad de la familia, los datos más recientes del Banco Central indican que en enero el 10,3% de la cartera de hogares presentaba irregularidades en sus pagos, un número que llega a duplicar los peores momentos de la pandemia. Con los salarios perdiendo contra la inflación y el agravante de tasas de interés por las nubes, todo indica que este dato es peor en la actualidad.

Fuente: P/12