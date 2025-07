Falleció a los 67 años Michael Madsen, actor de “Kill Bill”, “Perros de la calle” y otros films de Quentin Tarantino

Fue encontrado sin signos vitales en su residencia de Los Ángeles, tras una llamada de emergencia al 911. Su representante confirmó que habría sufrido un paro cardíaco.

A través del medio Hollywood Reporter trascendió la noticia, y el condado de Los Ángeles confirmó oficialmente que fue hallado sin vida en su departamento de Malibú.

El actor Michael Madsen, conocido por sus roles en las películas Perros de la calle y Kill Bill, murió este jueves a los 67 años. Según confirmó su representante a medios estadounidenses, el intérprete falleció a causa de un paro cardíaco en su casa de Malibú.

Agentes policiales acudieron este jueves por la mañana hasta la residencia del actor, tras recibir un llamado del 911, y hallaron a Madsen inconsciente, dijo un portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles a The Hollywood Reporter.

Los representantes del actor, Ron Smith y Susan Ferris, además de la publicista Liz Rodríguez, publicaron un comunicado después de su muerte. “En los últimos dos años, Michael Madsen ha estado realizando una labor increíble en el cine independiente, incluyendo los próximos largometrajes Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives, y estaba deseando empezar este nuevo capítulo en su vida“.

“También se preparaba para publicar un nuevo libro titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, actualmente en edición“, agregaron. Y concluyeron: “Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos”.

El actor Michael Madsen con sus hijos Hudson y Max en 2007The Grosby Group

En 2022, el actor había sufrido la trágica muerte de su hijo Hudson, de 26 años. El joven fue encontrado sin vida debido a una herida de bala en su casa de Hawai. Hudson era el ahijado de Quentin Tarantino, fue parte del ejército de los Estados Unidos y pasó un tiempo en Afganistán; el joven estaba casado y vivía con su mujer en la isla.

“Estoy en estado de shock, ya que mi hijo, con el que hablé hace unos días, me dijo que era feliz; mi último mensaje de texto fue ‘Te quiero papá’”, le contaba Madsen al diario Los Angeles Times luego de la trágica noticia. “No vi ningún signo de depresión. Es tan trágico y triste. Solo estoy tratando de darle sentido a todo y entender lo que pasó. Tenía los típicos problemas de la vida que tiene la gente con la economía, pero quería una familia. Miraba hacia su futuro, así que es increíble lo que sucedió. No puedo entender lo que pasó”, decía el actor por entonces.

Un divorcio complicado

Madsen y su exesposa, DeAnnaGrosby Group

En septiembre, Madsen había solicitado el divorcio de DeAnna Madsen, citando “diferencias irreconciliables” como motivo de su separación en los documentos judiciales presentados ante los tribunales de Los Ángeles. Esos mismos documentos indicaban que la separación se produjo poco después del suicidio de su hijo Hudson, hecho por el que el intérprete culpaba a su exesposa.

En la presentación, a la que tuvo acceso Page Six y fue luego replicada por varios medios estadounidenses, el actor de Donnie Brasco aseguraba estar convencido de que DeAnna “condujo” a su hijo de 26 años a suicidarse “por su negligencia y su alcoholismo”. Por eso, insistió en que los problemas de pareja iban mucho más allá de las clásicas “diferencias irreconciliables”, alegando que su esposa también “contribuyó significativamente” a incrementar sus “problemas personales”.

Un tipo duro

Madsen se hizo famoso interpretando papeles de “tipo rudo” principalmente en películas dirigidas por Quentin Tarantino. Fue Vic Vega/Mr. Blonde en Perros de la calle (1992), Budd en Kill Bill (2003), “Grouch” Douglass/Joe Gaga en Los 8 más odiados (2015) y el sheriff Hackett en Había una vez… en Hollywood (2019).

El actor Kurt Russell, el compositor Ennio Morricone, el director Quentin Tarantino y Madsen, en la presentación de la película Los 8 más odiadosGregorio Borgia – AP

En 2020, en plena cresta del movimiento #MeToo y cuando las acusaciones en contra del productor Harvey Weinstein se reproducían sin cesar, el actor le contó a The Independent que el cuestionado hombre de la industria no lo quería en aquellos films y fue el mismo Tarantino quien tuvo que salir a respaldarlo. “Nunca le gusté a Harvey. No sé si alguna vez le cayó bien alguien, pero sé con certeza que yo no le gustaba. Nunca me quiso en ninguna de las películas de Quentin. Creo que solo salgo en ellas porque Quentin me defendió en cada ocasión y dijo: ‘Voy a usar a Michael, te guste o no’”, relató.

Antes de convertirse en uno de los actores favoritos de Tarantino, Madsen ya había participado de algunas de las películas más vistas de los años noventa, como Thelma y Louise (1991), Liberen a Willy (1993) y Brasco (1997).