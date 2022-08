Facundo Moyano cuestionó a la CGT que dirige su hermano Pablo: “En tres años no se hizo un reclamo”

El dirigente sindical sostuvo que la movilización es un “llamado de atención al Gobierno” y que “Macri fue no fue bueno, pero nosotros no somos mejores”.

El exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano reconoció que la marcha de la CGT es poco clara y que, según él, es un llamado de atención al Gobierno. “Las excusas pueden estar siempre, pero la inflación la tiene que contener el gobierno”, subrayó.

“El gobierno de Macri fue malo, y nosotros no somos mejores“, indicó Moyano en diálogo con María Laura Santillán en La mañana de CNN y agregó: “La CGT tiene la obligación de reclamar “.

Según analizó el sindicalista “la inestabilidad existe, hay una crisis social, económica e institucional” y anticipó una inflación “cercana a los 100 puntos”. Sobre este tema subrayó la responsabilidad del Gobierno y bromeó: “Ahora no sabemos qué cantar ¿qué vamos a cantar? ¿El que no salta es un especulador?“.

Antes Facundo Moyano había conversado en Radio Splendid en la que cuestionó a la gestión de la CGT dirigida por su hermano Pablo: “En tres años no hizo un reclamo”.

“Si vamos a marchar contra los especuladores sería hipócrita de nuestro lado. La marcha es tanto para quien especula y forma los precios que castigan a los sectores de menor poder adquisitivo, como para también a quien no controla a esos que llevan adelante esto. Si hay organizaciones dentro del Frente de Todos, partido de gobierno, que critican de manera desmesurada al Gobierno y tienen cargos y manejan empresas públicas, que lamentablemente no son productivas… ¿Cómo la CGT, que no es parte del Gobierno, ni tiene incidencia directa en sus decisiones económicas, no va a tener una crítica mínima a quien tiene la facultad de controlar? Cuando gobernaba Macri el responsable de la inflación era Macri… ¿Ahora gobierna Alberto y el responsable son los formadores de precios?”, remarcó.

“Si en tres años la CGT, viviendo la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que representa, no hizo un reclamo… Este no puede estar solamente direccionado hacia los formadores de precios. Tenemos que sincerarnos, primero, con nosotros mismos. Después, por obligación moral y formal con los trabajadores que representamos para decirles ‘bueno, la marcha es en este contexto’”, siguió.

La relación con Sergio Massa

Moyano se refirió al líder del Frente Renovador: “Creo en su capacidad de gestión. Encabecé la lista del Frente Renovador en el año 2015 y cuando vi que asumió la responsabilidad de conducir la economía con un ministerio unificado, lo que hice fue desearle fuerza. Tiene una gran tarea por delante de estabilizar una crisis”.

De todos modos aclaró: “La espalda política de Sergio Massa no es la misma que la de Silvina Batakis. Creo que no hay que esperar soluciones mágicas, sino esperar que se estabilice la crisis”.

“Yo voté a Alberto pero no lo elegí… alguien lo eligió. Durante diez años, Alberto estuvo criticando a Cristina. Yo no sé si hubo una reconciliación política y personal. Creo que todos vimos y sabemos que las críticas siguen siendo de un lado y del otro. Y en el medio está la sociedad, que está padeciendo”, concluyó.