Facundo Manes: “Milei es un ser peligroso”

El libertario había considerado que “una persona es libre de vender un brazo si quiere hacerlo”, abriendo la puerta a un debate espinoso y Facundo Manes le salió al cruce.

El libertario señaló que, a su juicio, “una persona podría vender un brazo si así lo quiere, porque es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo”. La polémica sobre el tema escaló, el legislador de La Libertad Avanza ratificó sus dichos en sus siguientes salidas, y hasta el propio INCUCAI debió salir al paso del asunto, remarcando que “la donación de órganos garantiza la equidad en el acceso al trasplante para toda persona que lo necesite, independientemente de su condición social o económica”.

“La gratuidad es condición esencial para asegurar la transparencia del sistema y garantizar equidad con base en principios de justicia distributiva”, dijo entonces el organismo, intentando poner paños fríos al asunto. Y este sábado el que se refirió a ese punto fue el radical Facundo Manes, que como neurocirujano está profundamente ligado a los temas que tienen que ver con trasplantes.

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), también se metió en la discusión y derrumbó los argumentos de Milei al sostener que “el comercio de órganos y tejidos en la República Argentina es inviable”. “El acto de donación tiene características propias desde el punto de vista del derecho: es personalísimo, esencialmente revocable y gratuito, e incluye 2 valores propios: ser altruista y solidario”, agregaron.

Manes, uno de los candidatos presidenciables de Juntos por el Cambio, sostuvo en “Sábado Tempranísimo” por Radio Mitre: “¿Ven por qué es peligroso?” en referencia al candidato libertario. En diálogo con María Laura Santillán por LN+ ya había calificado la postura de Milei como un “disparate” y aseguró: “Esto no va a pasar”.

Candidatura Presidencial

“Además de ser candidato quiero cambiar el paradigma de la Argentina que hace décadas que involuciona. Al Presidente lo va a poner la sociedad y ojalá que ingresemos al mundo. Tenemos una decadencia crónica. La gente está cansada de los dirigentes. Quiero una fórmula que tenga identidad“, subrayó el neurocientífico en diálogo con Marcelo Bonelli.

En relación a la interna del Frente de Todos manifestó: “Se pelean entre ellos, pero el poder no está en la Casa Rosada, disfrutan de alejarse de la sociedad y de la realidad que vivimos los argentinos”.

La “libertad” para vender órganos de Javier Milei

Luego de participar en el debate con Juan Grabois moderado por Jorge Fontevecchia, Javier Milei reforzó su postura sobre la venta de órganos. La venta de órganos está prohibida por ley en Argentina, pero, según el diputado, “es un mercado más y vos podrías pensarlo como un mercado”. “El problema es por qué todo lo tiene que estar regulando el Estado. Hay estudios de Estados Unidos que [dicen que] si dejaras esos mercados libres funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas”, sostuvo en diálogo con Jorge Lanata por Radio Mitre.

“¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”, señaló para justificar su postura.

El problema principal, según Milei es que “hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, sí. Ahora, si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?”. El diputado dijo que quien decide vender sus órganos puede ser que esté en una circunstancia desesperada que lo lleve a eso: “Entonces lo vamos a poner en otros términos: si no le terminás comprando ese órgano, se termina muriendo de hambre y ni siquiera tiene vida”.