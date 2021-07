Facundo Manes anunció su candidatura a diputado nacional

El neurocientífico anunció en sus redes sociales su participación en las PASO del 12 de setiembre y agregó: “Esta es la lucha de nuestras vidas y vamos a estar hasta el final”. Mirá el video.



Facundo Manes anunció este sábado 3 de julio que competirá en las elecciones legislativas de 2021 por la Unión Cívica Radical (UCR). El neurocientífico comunicó su decisión en un video difundido en redes sociales, y la decisión llega en el momento más caliente de la interna de Juntos por el Cambio, a tres semanas del cierre de listas para las PASO.

“Hay dos cosas que nos movilizan a los seres humanos: el miedo y la esperanza. Queda en nosotros elegir el camino que queremos tomar”, afirmó Facundo Manes en el video que difundió en sus redes. Si bien no comentó a qué cargo aspira, se espera que compita como candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires.

“Sepan que a pesar del dolor y el sufrimiento que estamos viviendo, podemos salir fortalecidos de todo esto. Tenemos que convertir la resignación y el desencanto en esperanza. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Es tiempo de estar presentes”, agregó el neurólogo.

A continuación, Facundo Manes anticipó: “Por eso, decidí aceptar la invitación que me hizo la Unión Cívica Radical y participar en las próximas elecciones. Se viene un nuevo país en un nuevo mundo y hay que pensarlo, armarlo, explicarlo y, sobre todo, hacerlo”.

“En este contexto tan crítico, la pregunta no es quién se involucra sino cómo hacemos todos para involucrarnos. El futuro no está escrito, depende de nosotros”, comentó el neurólogo. Y agregó: “Tenemos por delante un desafío que nunca imaginamos. No podemos enfrentar una crisis de esta magnitud con las mismas prácticas de siempre. Somos más que esto”.

“En Argentina tenemos un dolor común. Necesitamos un sueño común. Esta es la lucha de nuestras vidas y vamos a estar hasta el final”, completó Manes.

La interna de Juntos por el Cambio

El lanzamiento de Facundo Manes tiene lugar en el momento más álgido de la interna de Juntos por el Cambio —coalición que integran el PRO, la UCR y la Coalición Cívica— tres semanas antes del cierre de listas.

La disputa más caliente se da en el PRO, entre el ala “dialoguista” que conduce el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el sector “duro” que encabeza el expresidente Mauricio Macri. Ambos se disputan el armado de las listas bonaerenses y porteñas: en las primeras se cruzan Diego Santilli y Jorge Macri, mientras que en las segundas compiten María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, aunque en la noche del viernes circuló la versión de un principio de acuerdo para que la exgobernadora bonaerense encabece la lista de la Ciudad.

Se espera que Facundo Manes compita en la provincia de Buenos Aires para destrabar la disputa entre Macri, respaldado por el expresidente, y Santilli, apoyado por el intendente porteño. En esa línea, el neurólogo ya compartió actos con otros dirigentes del radicalismo como Martín Lousteau.

La UCR busca además posicionarse en la interna de Juntos por el Cambio después de la experiencia del gobierno de Mauricio Macri, donde obtuvieron pocos espacios en el Gabinete nacional (y menos aún en la “mesa chica” de decisiones) pese a haber aportado buena parte de la estructura partidaria que permitió el triunfo bonaerense de Vidal y, en consecuencia, la victoria nacional en 2015.

En esa línea, el radicalismo también busca sumar a Emilio Monzó, expresidente de la Cámara de Diputados durante gobierno de Cambiemos, pese a su extenso prontuario peronista. El exintendente de Carlos Tejedor, otro de los desplazados durante el macrismo, apunta a competir por la gobernación bonaerense en 2023, como Santilli y Jorge Macri.

Antes incluso de lanzarse, Facundo Manes ya recibió críticas en el marco de la interna de Juntos por el Cambio. Una de ellas vino de parte de Elisa Carrió, que pasó de apoyar a Larreta y Santilli a mostrarse como posible candidata de unidad. “Hay que ver si Manes quiere la unidad. Quiere llegar en helicóptero a la Casa Rosada con una especie de mesianismo que no es cristiano”, disparó Lilita.