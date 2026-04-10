Facilismo educativo vs Dificilísimo educativo

A los docentes nos desarmaron. Se premia la mediocridad, el sistema educativo es buenista. No podemos enseñar con la familia y las autoridades en contra.

La lucha de los docentes. Las autoridades hablan de dificilismo educativo ejercido por nosotros y los docentes hablamos de facilísimo. El facilísimo educativo es una estafa a los objetivos de la educación. Forma ignorante funcionales.

Los problemas de la Educación no son corregir con rojo, turquesa o amarillo patito, sino el poco esfuerzo que tienen las autoridades en invertir en educación, la baja tolerancia a la frustración de nuestros alumnos apoyados por los padres y expertos educativos de despacho diciendo estupideces. Eso provoca facilismo educativo. no tienen rutinas. No tienen hábitos d estudio y no los quieren aprender porque no quieren asistir a clase total en algún momento el docente se va a cansar lo va aprobar porque el sistema se lo ordenará. No podemos corregir le creamos un trauma, No podemos suspender cuando se portan mal, los discriminamos entonces tenemos alumnos tiranos, No podemos desaprobar porque “estigmatiza”.

Concepto de facilismo es “la tendencia a hacer lograr algo sin mucho esfuerzo, de manera fácil y sin sacrificio”. Es necesario tener presente que el propósito principal de todos los sistemas educativos son la enseñanza y el aprendizaje, recordar que no es solo la emisión de títulos o certificados habilitantes porque si creemos esto desde que nacen démosle el título y listo, buscamos otra profesión porque ser docente estará de más.

Veo hoy que hay una marcada anti meritocracia y el igualitarismo mal entendido, “todo vale” en educación en desmedro de la tarea de educar y aprender. Se aprueban y promueven alumnos sin haber aprendido; se recortan contenidos; se resuelve todo con un “trabajito”. Ser forman alumnos que saben leer automáticamente y escribir, analfabetos funcionales, no saben pensar libremente, se da todo digerido, quizás tengan miedo que se mueran sus neuronas.

Debemos re-enseñar los valores del esfuerzo y de la exigencia personal. Hoy la exigencia no puede estar desterrada, no es algo de lo que no se debe hablar. ¿Hoy en la educación nos debemos olvidar el esfuerzo, vale un alumno que va todos los días, que le cuesta, que el que no va a clases? Hoy en Argentina se está cuestionando a asistencia a clases, ¿no es necesaria? Si la educación en Argentina es obligatoria hasta los 18 años y si la asistencia no es necesaria no se cumple la ley, es simple. Hay casos especiales si hay casos especiales, son los menos y se atienden, por ejemplo, por enfermedad.

Todo termina siendo malo para todos los chicos puesto que un 80% no comprendan textos básicos. La Directora de Escuela de la Provincia de Buenos Aires habló del dificilismo, yo creo que detesta la cultura del esfuerzo, la ambición de superación, la búsqueda de la excelencia, la recompensa a los alumnos que obtienen mejores resultados académicos, en fin, detesta el mérito, por lo tanto, los docentes que se reciben les falta formación pedagógica, son hijos del facilismo educativo. Las autoridades no fomentan la Educación para la excelencia que valore el esfuerzo.

El docente ha perdido prestigio social porque la educación no es valorada por la sociedad, se ejerce desprecio por los educadores.

Hay que exigir esfuerzo a nuestros alumnos, porque esa exigencia va a llegar tarde o temprano.

Por Daniela Leiva Seisdedos–revista.elarcondeclio.com.ar