Fabiola Yañez habló de la violencia de Alberto Fernández: “Me decía ‘por culpa tuya perdí mi gobierno'”

La ex primera dama fue entrevistada por Infobae tras la gravísima denuncia que hizo contra el expresidente, contó el acoso sufrido, el “terrorismo psicólogico”, cómo se ocultaban las denuncias que hizo, destacó que tiene más videos y señaló que Fernández llegó a culparla hasta de la derrota electoral. Agregó fuertes declaraciones sobre su situación actual, su hijo, la Fiesta de Olivos, las infidelidades del exmandatario y las secuencias de hostigamiento que le atribuye.

Fabiola Yañez habló por primera vez luego de la denuncia por violencia de género en contra de Alberto Fernández que se conoció esta semana, luego de que salieran a la luz fotos y videos que exponen al ex mandatario mientras ocupaba el máximo cargo ejecutivo del país.

“Lo que he cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho“, es una de las volcánicas frases que pronunció la ex primera dama en el marco de una entrevista con Infobae que se publicó este sábado a las 20 hs.

Además, confirmó aquello que dejó asentado en la denuncia contra el expresidente el último martes respecto a las repetidas amenazas y a lo que denominó “terrorismo psicológico”: “Esta persona estuvo durante dos meses, y están todos los chat y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto o si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace”.

En algunos momentos de la entrevista, Yañez se quebró al subrayar el temor que siente por su hijo, así como el dolor de todo su entorno familiar, luego de haber formulado esta denuncia y de que se hicieran públicas las impactantes fotos donde la supuesta víctima expuso sus lesiones.

También explicó que el cuadro de violencia que ella denunció ante el Juzgado de Julián Ercolini se viene manifestando bajo distintas formas, incluso en la actualidad. “Hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara”, denunció Fabiola Yañez durante la conversación con Infobae.

“Jamás hubiese querido exponer a mi hijo o que mi hijo tenga que ver algo de esto algún día en su vida. Y ahora lo va a tener que ver. Y no salió de mí. Salió de un teléfono de una causa por corrupción”, explicó la ex pareja de Alberto Fernández.

“Hoy tengo miedo de volver a mi casa. Tengo miedo… ¿qué voy a con mi hijo?”, se preguntó la denunciante visiblemente conmocionada.

Fabiola Yañez en Madrid.

A su vez, resaltó que al ver las fotos de las agresiones físicas se sintió “destruida” principalmente por el impacto que podrían tener en su hijo. “Me destruí por mi hijo. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así?”.

Por otra parte, Fabiola Yañez aludió de manera implícita a la Fiesta de Olivos y dejó entrever que Fernández le recriminaba con frecuencia que “por su culpa” había caído el gobierno anterior. Yañez le adjudicó a Alberto Fernández la siguiente frase, que el ex mandatario le habría dicho en repetidas ocasiones con un tono de reproche: “Por culpa tuya perdí un gobierno. Por culpa tuya este gobierno perdió las elecciones”.

En el reportaje brindado en Infobae, la denunciante puso énfasis también en la situación que padece su entorno familiar: “Mi familia está sufriendo, separada; separada porque mi mamá está conmigo”. Su madre es precisamente la persona que la estaría ayudando a “sostenerse” en Madrid, según sus declaraciones.



En otra de las frases más dramáticas que soltó Fabiola Yañez en diálogo con el medio citado, remarcó que siempre se sintió “sola”, incluso cuando fue la primera dama. “En Olivos también estuve sola. Siempre estuve sola”.

“Viví una situación muy horrible cuando él [Alberto Fernández] dijo que mi mamá y mi hermanita eran… no voy a decir la palabra que utilizó. Dijo que él estaba manteniéndolas”, expresó Yañez.

Asimismo, Yañez puntualizó que mientras padecía la situación de violencia, no recibió apoyo de ningún integrante del Ministerio de la Mujer ni de funcionarios de su entorno más próximo, siendo que -según sus declaraciones- estaban al tanto del cuadro de agresión física y psicológica. “Nadie me defendió”, graficó Yañez.

“No me defendieron”, aclaró la ex primera dama, “mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí (…) ¿Cuándo salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio?”.

“Solo se dedicaron a hablar de frivolidades y de mentiras”, denunció Yañez en lo referido al Ministerio de la Mujer.

Adicionalmente, la ex primera dama dijo que cuando recibía frecuentes críticas desde los medios, ella no tenía permitido hablar ni dar explicaciones, motivo por el cual nunca se conoció su voz, hasta el día de la fecha.

“Cualquiera dijo de mí lo que quiso en televisión, en radio, en los diarios, en donde sea. Jamás nadie salió a defenderme, nadie me defendió. Lo único que que yo recibía como respuesta de la persona encargada de la prensa presidencial era: “No les contestes porque les das entidad”. Entonces la gente no conoce mi voz. La gente no conoce mi trabajo, no conoce nada de mí. La gente no me conoció”, insistió Yañez, dolida por el nivel de estigmatización que recayó sobre su figura.

Fabiola Yáñez.

Con respecto al reciente material comprometedor de Fernández junto a Tamara Pettinato en el despacho presidencial, Fabiola Yañez reveló a Infobae que ya se había enterado de la existencia de dicho video en el teléfono de su hijo, donde además había “otras fotos” que involucraban más “desprolijidades”.

“Él [Alberto Fernández] comete el error o no sé, la desprolijidad, llamémoslo como queramos. Había un teléfono que no se utilizaba y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco. Ese teléfono un día volviendo de Chapadmalal para que el nene estuviera tranquilo, le ponemos música y se lo damos”, detalló Yañez y continuó su relato: “El nene con un año y medio ya sabía cómo se maneja. Mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono y me dice: “Fabiola, ¿qué es esto?” Y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Obviamente se la habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos“.

A su vez, advirtió que ocurrían “todo el tiempo” situaciones de esta naturaleza. “El trabajo psicológico que habían hecho conmigo había normalizado esas situaciones”, comentó la ex pareja de Fernández y ahondó todavía más con una sugestiva frase: “Muchas mujeres me mandaban cosas al teléfono”.

En ese sentido, Yañez cuestionó a su ex pareja por la “desprolijidad de darle un teléfono a un niño donde tenés conectadas tus cuentas y tus cosas. O tenés guardadas fotos o videos que grabaste o cosas que hiciste. Esto no se trata de mí, se trata de cuidar a Francisco”.

De Comodoro Py a San Isidro: Alberto Fernández pidió que la causa por violencia de género cambie de tribunal

El expresidente Alberto Fernández solicitó a través de su abogada Silvina Carreira que la causa por violencia de género que se desprendió del expediente de los seguros pase de Comodoro Py a San Isidro, jurisdicción original de la Quinta de Olivos donde Fabiola Yañez asegura que ocurrieron los hechos.

La presentación fue realizada por Carreira al juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10. Este viernes el fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la causa de los seguros, instruyó el sorteo para el nuevo expediente, que recayó en el Juzgado 10.

Entretanto, Fernández anunció su renuncia a la presidencia del Partido Justicialista. “Convencido que nuestra organización partidaria no convalida el silencio y creyendo prudente no intervenir en ningún proceso judicial, siempre teniendo en alto el legado de Juan Domingo Perón y Eva Perón con mucho dolor he decidido renunciar a la presidencia del Partido Justicialista Nacional”, confirmó el ex jefe de Estado.

En las últimas horas de este viernes se supo que allanaron el departamento del ex presidente en el barrio porteño de Puerto Madero.

Fabiola Yañez y Alberto Fernández.

El procedimiento fue solicitado por los fiscales del caso Ramiro González y Carlos Rívolo. Como resultado de la operación llevada a cabo por personal de Policía Federal, se secuestró su teléfono celular, para verificar las denuncias de hostigamiento que hizo Yañez desde Madrid.

Yáñez denunció el martes último a Fernández por “violencia física y “terrorismo psicológico”, y este jueves trascendieron dos fotos (publicadas inicialmente en el portal de Infobae) de la ex primera dama con nítidas lesiones en un ojo y un brazo, así como chats con acusaciones de este tenor: “Esto no funciona, así todo el tiempo me golpeas. Es insólito”.

Estas impactantes imágenes y conversaciones salieron a la luz a pocos días que que el abogado Juan Pablo Fioribello, ex representante legal de Fabiola Yañez, llamara la atención sobre unas fotos “espeluznantes” aportadas a la Justicia como evidencia de posible violencia de género.

El ex jefe de Estado también fue denunciado esta semana por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público, en el contexto de una denuncia paralela que apunta al rol ejercido por los custodios presidenciales, de quienes se sospecha que “desprotegieron” a la ex primera dama.

En este marco, el Gobierno dispuso este jueves 8 de agosto reforzar la custodia de Yañez: dos efectivos de la Policía Federal llegarán a Madrid en los próximos días para efectuar un recambio de agentes, como parte de las medidas tomadas para preservar la seguridad de la denunciante.

Entre las medidas cautelares que dispuso la Justicia esta semana, se prohibió al ex mandatario todo “acercamiento a una distancia inferior a los quinientos (500) metros de la denunciante”.

Alberto Fernández tampoco tiene permitido salir del país y ya designó a la abogada penalista Silvina Carreira, especializada en familia, para que lo represente en la causa por violencia de género iniciada por su ex pareja