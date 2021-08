¿Fabiola Yañez está embarazada de mellizos?

Después de que Jorge Rial confirmara el embarazo, Luis Ventura reveló en LAM que la primera dama y el presidente Alberto Fernández esperan dos hijos. Mirá el video.

esde hace unos días comenzó a recorrer los medios un rumor que indicaba que Fabiola Yáñez, la Primera Dama de la Argentina y mujer del presidente Alberto Fernández estaría embarazada de él. Y hoy Luis Ventura en un móvil con “Los Ángeles a la Mañana” dio más indicios del supuesto embarazo.

Ángel de Brito le preguntó si era cierto que Fabiola estaba embarazada y el periodista hizo una fuerte declaración: “La noticia no la puedo confirmar, me la pasó una fuente muy confiable en la que pongo las manos en el fuego. Vieron como es esto con un enigmático o un habría uno puede dar una información y hacerla creíble. Bueno eso hicieron todos los medios”, comenzó diciendo.

“La información que me llegó a mi es que Fabiola está embarazada de mellizos. Hasta se ha dicho que Alberto tiene una vasectomía pero hay que aclarar que eso no le impide ser padre. Repito no es una información que pueda confirmar pero estaría embarazada de mellizos y en tiempos de elecciones están esperando para confirmar o desmentir la versión”, cerró Ventura.