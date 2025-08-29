Fabiola Yañez desmintió los rumores de romance con un empresario y apuntó contra Yanina Latorre

La ex primera dama argentina había sido vista caminando junto a un hombre por las calles de Madrid. “Es el tercer novio que me adjudican, estoy sola”.

Fabiola Yañez desmintió tajante el reciente rumor que la vinculó sentimentalmente con un hombre, después de verlos caminando juntos por las calles de Madrid. La exprimera dama argentina también apuntó contra Yanina Latorre.

En diálogo exclusivo con el medio Bardeo News, Fabiola Yañez fue contundente al desmentir la información: “No es mi pareja, es un amigo que conozco desde hace mucho tiempo porque tenemos una amiga uruguaya en común y desmiento totalmente tener o haber tenido una relación más que de amistad”.

Enojada, agregó: “Es el tercer novio que me adjudican y toda la información es rebuscada. Ese hombre no es empresario, lo mezclan con un chico con el que sí salí, que es un empresario gastronómico. Pero ahora estoy sola. Nunca encontraron al empresario marbellí multimillonario, ni al otro empresario vendedor de percebes. Todo es mentira”, sentenció.

Fabiola Yañez y un amigo en Madrid. Fuente: “Mitre Live”

Uno de sus rumores se dieron a conocer en enero de 2025, cuando fue vista cenando junto a un hombre en un restaurante de lujo de España para recibir el nuevo año.

En octubre de 2024, Mauricio D’Alessandro confirmó que Yañez estaba en pareja tras su escandalosa separación de Alberto Fernández. Al aire de DDM (América TV), el abogado aseguró que la exprimera dama estaba conociendo a un hombre español que se dedica al rubro alimentario. Luego, llegaron más rumores respecto a otras personas.

El miércoles 27 de agosto, el periodista Juan Etchegoyen compartió en su programa “Mitre Live” las postales donde se la ve a Fabiola caminando junto a un hombre por las calles de Madrid.

Fabiola Yañez y otro amigo en enero de 2025

“Se la vio por las calles de Madrid de la mano con un misterioso hombre. Se la vio por la calle Serrano. Estas fotos me llegan de un fotógrafo español. (…) Me dicen que es el nuevo hombre de su vida porque hubo mucha charla risueña y se daban la mano cuando caminaban juntos. Fueron a cenar a un lugar muy top que se llama The Library Wine Boutique and Cuisine. Estamos hablando de un cubierto que sale entre 70 y 100 euros per cápita”, especificó el comunicador.

Luego, Yanina Latorre brindó más detalles en su programa Sálvese quien pueda (América): “Tendría un amante que vive en Marbella que la sostiene”. La conductora, lanzó: “Hay una campaña de limpieza de imagen para reinstalarse en el país”.

Respecto a la información que dio Latorre, Fabiola aseguró al medio que la versión de Yanina es un invento: “Ni siquiera conozco a un empresario marbellí”.