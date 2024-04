Fabián Doman volvió a América TV y encaró a Pamela David por el picante apodo que le puso

Tras el escándalo por abandonar BDA en vivo, el conductor regresó a su programa y explicó lo ocurrido.

Fabián Doman volvió a América TV tras el escándalo por abandonar en pleno vivo su programa, BDA, y encaró a Pamela David por el picante apodo que le puso.

“¿Qué pasó con ‘Abandoman’? Nadie me quiere contestar. Se fue, estaba todo el equipo saludando… No sé qué pasó, lo digo de verdad”, había lanzado picante la conductora de Desayuno Americano (América TV) el viernes pasado cuando su colega dejó abruptamente el aire.

Tras el revuelo, Fabián Doman y Pamela David estuvieron cara a cara en un pase entre sus programas este martes, y aclararon las cosas. “¡Abandoman! Qué polvareda que levantaste“, lo chicaneó la esposa de Daniel Vila. Siguiéndole el juego, el conductor expresó: “Dudé toda la tarde noche de ayer si hoy te mandaba un ramo de flores para saludarte y te ponía ‘Abandoman’. Mi mujer y mis hijos me llaman ‘Abandoman’ ahora“.

Respecto a qué ocurrió la semana pasada cuando dejó el aire antes de concluir BDA, explicó: “Ayer, hablando con Daniel Vila, le dije que debí haber manejado al aire el tema de otro modo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno está mal o se siente mal, o le pasa algo, como uno es conductor, es el jefe, el capitán. Tenés que parar y decir ‘me está pasando esto, me tengo que ir a mi casa’. De mi parte, faltó eso”.

“Yo estoy con una situación absolutamente pasajera, tomando una medicación que me hace muy bien, y que de vez en cuando, muy de vez en cuando, tiene algunas circunstancias. Te podés imaginar. La tomo generalmente los viernes a la tarde-noche, para que si pasa algo, que pase sábado y domingo”, sumó.

Respecto a la mala fama que se le hizo en el medio por abandonar programas o proyectos a poco de comenzar, Doman planteó: “Yo en los últimos dos años y medio, por circunstancias ajenas a mí o no, cualquiera puede pensar con toda razón: ‘Che, este tipo se va de todos lados’. Me fui de Intratables, de Edenor, de Independiente… No es que el que me lo dice me critica de mala manera. Dice una realidad que tiene todo el derecho del mundo de pensar. Hay que aceptar la crítica”.

Qué pasó con Fabián Doman en América

Fabián Doman quedó envuelto en escándalo y, pese a que trascendió que lo echaron de América, finalmente se supo que regresará a su programa, Buenos Días América (BDA).

Este lunes por la mañana, Ángel de Brito dio la información en X (antes Twitter) y contó: “Doman afuera de América. A menos de dos meses del debut y después de las peleas continuas con su producción, el viernes abandonó el aire y hoy ya no volvió a la pantalla. Ya le ofrecieron a Guillermo Andino que conduzca el noticiero de la mañana”.

Y agregó: “La decisión fue del canal, que le pidió que no vuelva hasta que lo convoquen. Andino rechazó la propuesta, prefiere seguir en A24“.

A su vez, en medio del escándalo, el periodista Pablo Montagna se comunicó con Fabián Doman y compartió en la red sus declaraciones respecto a su ausencia en el canal. “Ante tu consulta, quería aclararte que no estoy al aire hoy lunes, no por decisión mía, sino del canal. En el día de ayer (domingo) me pidieron que no fuese a trabajar hasta tanto me llamen para informarme una decisión, qué por supuesto respetaré, como he hecho siempre”, expresó el conductor.

“Nunca jamás estuvo en mi cabeza irme del canal ni tampoco dejar el programa. De hecho estuve produciendo todo el fin de semana. Mi ida anticipada del viernes fue un hecho puntual vinculado a una situación pasajera de salud con un cuadro febril previo la noche anterior”, concluyó.

Cabe mencionar que previo a todo el revuelo, Ángel de Brito había contado el viernes en LAM (América TV) por qué Fabián Doman dejó BDA (América TV) en vivo: “Se fue… En el noticiero de la mañana, en un último momento, de repente Doman se fugó. Y los periodistas que son todos profesionales siguieron con el programa. Y después de horas dijeron ‘está pachucho, le mandamos un besito'”.