Fabián Cubero fue sobreseído en un juicio que le hizo Nicole Neumann

Durante el 2021, muchos pensaron que Nicole Neumann y Fabián Cubero habían encontrado algo de paz en su relación luego de protagonizar algunos años atrás una de las separaciones más escandalosas de la farándula argentina. Sin embargo, este lunes la ex pareja vuelve a ser protagonista luego de que se conociera la noticia de que el ex futbolista fue sobreseído en una causa que le inició la modelo luego de ir a buscar a sus hijas al departamento en donde vivía él vivia con su novia, Mica Viciconte, y no encontrarlas.

Este lunes en Los ángeles de la mañana afirmaron que la Justicia le dio la derecha a Cubero en la causa que su ex había iniciado en su contra, hace casi dos años, cuando fue a retirar a sus hijas y no estaban. En ese momento, la conductora de Santo sábado no solo grabó a un empleado de seguridad de la torre en donde vivía Poroto, sino que además inició acciones legales contra su ex marido por no haber encontrado a sus hijas en el horario y lugar acordado.

Cinthia Fernández fue la encargada de mostrar en el programa que conduce Ángel de Brito una de las pruebas que derivó en el sobreseimiento del ex delantero: la carta que Nicole le escribió a Fabián en 2020 para comunicarle que se llevaba a sus hijas de vacaciones a Miami sin su permiso.

La carta de Nicole Neumann a Fabián Cubero en octubre de 2020

Hace un año vengo soñando festejar mis 40, que no es una fecha cualquiera, con mis hijas, en un viaje… Ya tenía todo sacado y pago, dado que jamás esperé encontrarme con un ‘no’ ante un viaje familiar, en vísperas de mi cumpleaños, la mamá, y sin pedir nada de nada a vos.

Sacando que Miami está mejor en tema Covid que acá y que ya lo tuvimos, más que tenemos la experiencia de dos familias conocidas, Podestá y Brito, que viajaron y volvieron sin problemas… Fue un año duro, estuvimos enfermas en la casa 10 días solas, y tampoco te ofreciste como para verlas a través del vidrio ni asistir en algo a tus hijas y su mamá, todas enfermas. Por lo cual no veo cuál sería el drama de dos semanas de disfrute y descanso para las cuatro…

Las vacaciones las tomamos todos los inviernos, éste no, claro, y a fin de año también, y eso jamás fue un problema, mucho menos éste que pueden hacer los zoom desde cualquier lugar físico. En fin, hablé con mis dos hijas, dos días antes, se me pusieron a llorar y me dijeron que que querían viajar conmigo y estar en mi cumpleaños, les expliqué que su padre aún estaba muy enojado y rencoroso conmigo prohibiéndoles disfrutar con su madre…

Les di la opción de elegir qué querían hacer ellas ante esta situación ya que no podemos dejar de vivir ni disfrutar por tu enojo. Por lo que ellas decidieron muy entusiasmadas viajar conmigo… Muy al tanto de que vas a hacer lo posible nuevamente por ensuciarme ante los medios de más vos y tu novia (por Mica), mi abogado está al tanto y presentó los escritos correspondientes.

Volvemos el próximo fin de semana. Saludos y la verdad lamento horrores no poder acordar como familia y personas civilizadas. Ojalá algún día podamos tener una relación madura para el bien de nuestras hijas ya que tanto decís que las amás.

En diálogo por WhatsApp con Yanina Latorre, Nicole sostuvo que Cubero “no le ganó ningún juicio”. “Yo tenía el permiso del juez, él es el que duplicó documentos para llevarlas a México en Año Nuevo, plena pandemia”, comentó. “Ahora me reclama la mitad de los muebles de la casa el rata, pero no quiso intercambiar ni un fin de semana conmigo cuando me fui a equiar con la familia de Manu”, insistió la modelo.

“Dice que no puede pagar más el colegio y se compró una camioneta último modelo… pensé que con la venta de la casa se iba a calmar, pero siempre inventa algo el insufrible para perseguirme”, completó Neumann dejando abierto un nuevo capitulo en este escándalo amoroso de nunca acabar.