Expulsaron del país a un venezolano vinculado con el Tren de Aragua

José Félix Peñalver Veliz había sido detenido el 20 de diciembre en Ituzaingó, Corrientes. Registraba antecedentes por homicidio y portación ilegítima de arma en Venezuela, además de haber sido deportado previamente de Estados Unidos

El venezolano José Félix Peñalver Veliz, vinculado a la organización criminal Tren de Aragua, fue expulsado de Argentina en las últimas horas tras permanecer detenido desde diciembre, informaron fuentes policiales a Infobae.

El Servicio Penitenciario Federal llevó a cabo la extradición de un detenido venezolano de alta peligrosidad, vinculado a la organización criminal transnacional Tren de Aragua. pic.twitter.com/XiNYZBn233 — SPFArgentina (@SPFArgentina) February 6, 2026

La decisión se tomó luego de varias semanas de trámites judiciales y migratorios, en un operativo que trasladó al hombre desde el penal de Marcos Paz hasta el Aeroparque Jorge Newbery, para luego embarcarlo hacia Colombia y finalmente a Venezuela.

Peñalver Veliz había sido arrestado el 20 de diciembre pasado en la localidad correntina de Ituzaingó durante un control de la Prefectura Naval Argentina. Según los registros oficiales, no tenía documentos y pretendía cruzar por vía fluvial a Paraguay.

José Félix Peñalver Veliz tras su arresto

Al consultar sus datos con Interpol, se constató que contaba con antecedentes por “homicidio” y “portación ilegítima de arma de fuego” en Caracas. También figuraba como deportado de Estados Unidos en 2025, donde había sido detenido un año antes por ingresar sin papeles. En ese país, además, las autoridades lo vincularon alTren de Aragua, la organización delictiva venezolana considerada terrorista por Estados Unidos y Argentina.

Su nombre también figuraba en los registros policiales de Canadá, donde tenía causas abiertas por lesiones con arma blanca y amenazas. Incluso, allí tenía un pedido de arresto por parte de las autoridades del municipio de Peel, en la ciudad de Ontario, por no haberse puesto a disposición de la Justicia.

MIEMBRO DEL TREN DE ARAGUA, AFUERA DEL PAÍS



Expulsamos a este narcoterrorista venezolano detenido en Corrientes. Intentó ingresar de manera ilegal, tiene antecedentes por homicidio y ya había sido echado de Estados Unidos.



Es simple: extranjero delincuente, se va y no vuelve… pic.twitter.com/itnJQdrjOY — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 6, 2026

El sospechoso fue detenido el 20 de diciembre pasado en la localidad correntina de Ituzaingó

El detenido, de 35 años, había declarado que salió de Venezuela en 2017 y que circuló de manera irregular por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia antes de llegar a Argentina. El hombre dijo que ingresó al país por un paso clandestino en Salta.

Al momento de su detención en Corrientes, Peñalver Veliz se identificó como ex integrante del Ejército venezolano, mostrando una credencial de la Compañía 4208 EMEA. Se trata de una unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, específicamente del Ejército, encargada del entrenamiento y apoyo logístico para operaciones aéreas y paracaidismo, ubicada en el Estado Aragua, y forma parte de la estructura de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista.

La cédula vence en 2018. Pero, según sus dichos, cuando se fue de Venezuela en 2017 lo hizo de manera ilegal.

Peñalver Veliz durante el traslado de Corrientes al penal de Marcos Paz

Al momento de la detención, el sospechosos presentaba una 20 cicatrices de arma blanca y una bala alojada en el abdomen, lesiones que atribuyó a su pasado militar.

Al ser registrado por la PFA, se prestó especial atención a los tatuajes que Peñalver Veliz presentaba en su cuerpo: una frase en su pómulo derecho y luego, casi llegando a la oreja, un dibujo; una calavera en la zona del antebrazo derecho y, del otro lado, dos nombres de mujer (Camila y Valentina); cuatro puntos en el lateral del dorso de la mano, replicando la constelación de la Cruz del Sur; en la misma zona, una pipa como la de Nike; en la zona del cuello, por debajo de la oreja izquierda, en tipografía símil gótica, una frase que refiere a la melodía de la bachata; y en la pantorrilla derecha, una daga caricaturizada enredada en una cinta.

Los tatuajes del sospechoso

El caso quedó en manos del Juzgado Federal de Garantías de Corrientes, que ordenó su prisión preventiva por 45 días. Posteriormente, la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular su permanencia en el país y dispuso la expulsión, aunque la defensa pública presentó un recurso que demoró el trámite varias semanas.

La expulsión del país se concretó recientemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento de expulsión finalmente se concretó en los últimos días. Efectivos de la Policía Federal custodiaron al detenido hasta el aeropuerto, donde fue embarcado primero rumbo a Bogotá y luego a Caracas, quedando a disposición de la Justicia venezolana.

Fuente: Infobae