Expulsaron a Francisco Paoltroni del bloque de la Libertad Avanza en el Senado

Fue a través de una nota presentada a la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel. Alegaron “diferencias irreconciliables”. Había cuestionado la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema y criticado a Santiago Caputo.

El senador Francisco Paoltroni fue expulsado este miércoles del bloque de La Libertad Avanza, luego de criticar la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema y cuestionar insistentemente al asesor Santiago Caputo, integrante del “triángulo de hierro” de Javier Milei. Este martes había descartado que fuera a correr la misma suerte que la diputada Lourdes Arrieta, quien renunció antes de que la echen: “Son cosas muy distintas. Hoy, más que nadie, estoy defendiendo el mandato popular“, había diferenciado el formoseño.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en nuestro carácter de integrantes del bloque de La Libertad Avanza a efectos de solicitar la expulsión de nuestro bloque del senador nacional Francisco Manuel Paoltroni en virtud de diferencias irreconciliables”, argumentaron los legisladores Ezequiel Atauche (jefe del bloque), Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia y Bartolomé Abdala. Los otros dos senadores oficialistas, Ivanna Arrascaeta y Bruno Olivera, acompañaron la medida a través de un mail.

En el Congreso de la Nación, Paoltroni presidía, hasta hoy, la comisión de Relaciones Exteriores y Culto y era vocal de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico; de Industria y Comercio; de Economías Regionales, Economia Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa; de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de la comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte. La decisión del bloque significa que ahora el oficialismo tendrá apenas 6 de 72 senadores en la Cámara alta.

Esta tarde se confirmó que las críticas que venía planteando Paoltroni se recibieron con malestar en el Gobierno: “La expulsión es dar un gesto de disciplinamiento y probablemente Paoltroni tenga el mismo fin que Arrieta”, sostuvo un influyente funcionario libertario en declaraciones a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada. Las tensiones se originaron por su rechazo al pliego del juez Ariel Lijo para ingresar a la Corte Suprema, aunque el legislador también viene lanzando críticas contra otras iniciativas del Gobierno, como aspectos de la política económica y los fondos que se decidieron girar para la SIDE.

“Hay que generar un orden interno de aquellos que están para apoyar la agenda del presidente y no la agenda personal”, remarcó el dirigente cercano a Javier Milei. “Ahora no hay lugar para los egos personales ni mucho menos para que cada uno de los libertarios tome sus propias decisiones, es el momento para las políticas propias y las ambiciones personales van a ser cuando el país esté ordenado”, añadió.

Consultado sobre la visión del presidente sobre la situación de Lourdes Arrieta, quien conformó un monobloque llamado “Fuerzas del cielo – Espacio liberal” ante los fuertes rumores de su inminente expulsión, aseguró que a Milei “le disgustan los conflictos innecesarios por pelotudeces, porque la Argentina está atravesando un momento sensible”. “Al Gobierno no le parece un comportamiento tolerable dentro de una representación política como es LLA, porque esos niveles de conflicto van en contra del proyecto del presidente”, finalizó el funcionario.

La última advertencia de Paoltroni: “La casta se está por comer a nuestro león”

El productor agropecuario formoseño tuvo dos actividades destacadas este martes. Durante la tarde acompañó a Victoria Villarruel, junto a Bartolomé Abdala, en su acto por el Día Internacional de la Conmemoración a las Víctimas del Terrorismo que se realizó en el Senado. Allí, la vicepresidenta exigió que los exintegrantes del grupo guerrillero Montoneros “estén presos por ensangrentar” a la Argentina, con el trasfondo de la visita de un grupo de legisladores oficialistas a genocidas presos en Ezeiza.

Más tarde, brindó una entrevista a Radio con Vos en la que profundizó su guerra contra Santiago Caputo y dejó algunas definiciones claras sobre su postura crítica a la gestión. Respecto al asesor estrella del presidente, denunció que “manda a su ejército” de trolls “cada vez que hay una voz disonante” y recordó que pidió su “desplazamiento” luego de que lo convocara a Casa Rosada para pedirle que se “calle” respecto a su oposición al pliego de Ariel Lijo.

De acuerdo a Paoltroni, Caputo le está “generando un gran perjuicio al presidente” porque lo está llevando “a cometer un grave error” al postular a Ariel Lijo, con lo que perdería “credibilidad y confianza”, perjudicando así la posibilidad de la reactivación económica. “El país está horrible, económicamente. La economía está reaccionando demasiado lento”, diagnosticó el exsenador, 24 horas antes de que sus compañeros aleguen “diferencias irreconciliables”.

“La postulación de Lijo marca un antes y un después. Hay un quiebre. Fíjense lo que decía nuestro presidente en campaña respecto a la Justicia: independiente, jueces probos, sin conexión con la política. Y le traen el pliego de Lijo. Por eso yo estoy viendo que la casta se está por comer a nuestro león. ¿Cómo no voy a hacer nada?”, se inquietó Paoltroni, quien se definió como “un patriota que vendió dos campos para hacer una patriada porque creí en una Argentina distinta”.

“¿Cómo no hay plata para los jubilados, pero sí para la SIDE? ¿Con qué cara miro yo a un abuelo en Formosa? Si voy a la panadería, me agarra un abuelo y me dice: ‘Francisco, ¿va a haber aumento para nosotros?’. Yo le digo ‘no, no hay plata, pero para Santiago Caputo hay 100 mil millones de pesos para que maneje discrecionalmente y sin dar explicaciones’”, despotricó Paoltroni y confirmó que votaría en contra del proyecto: “Voy a estar en contra, de punta a punta. Es coherencia con las ideas, con lo que vinimos a hacer”, definió, en su último día como funcionario nacional.