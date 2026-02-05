Exportaciones de autos: un cruce entre Caputo y Kicillof reavivó el debate por el impacto de los impuestos

El Ministro de Economía remarcó el peso de la carga fiscal provincial y cuestionó que el Gobernador bonaerense no recibiera al presidente de una importante automotriz. La respuesta no tardó en llegar

Casi en simultáneo a la publicación de los números oficiales de la industria automotriz argentina, que mostraron una nueva caída de las exportaciones y producción en enero, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la situación del sector y volvió a cargar contra las provincias y los municipios por el peso de los impuestos en la actividad productiva y cómo eso incide en la baja competitividad de los autos argentinos en los mercados del exterior

En una entrevista concedida a LN+, el titular del Palacio de Hacienda también aprovechó la oportunidad para comentar que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había decidido no recibir al presidente de una de las principales terminales por “no ser una buena foto política”. Según trascendió, el industrial buscabaentrevistarse con el mandatario provincial para plantear su necesidad de reducir el impacto de Ingresos Brutos en la industria.

Caputo explicó el trabajo de reducción de costos fiscales que hizo el Gobierno nacional y dijo que está en discusión la posibilidad de eliminar los derechos de exportación actuales, que de acuerdo con una tabla que le presentó días atrás el presidente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, tiene un impacto de 2% que paga cada auto que se vende al exterior.

Esa tabla mostró que la industria automotriz argentina tiene un costo de 12% de impuestos entre nacionales y provinciales, más las tasas municipales. En ese detalle de los tributos que restan competitividad a la industria argentina de autos, se mostraba un impacto del 3% en concepto de Débitos y Créditos, un 2% de arancel de exportación, un 7% de Ingresos Brutos y un 3% de tasas de los municipios. Tras los reembolsos de exportaciones y del régimen de promoción de la industria automotriz, se llega al 12% de impuestos mencionados, en el que el 70% corresponde a tributos provinciales y municipales.

El Ministro de Economía fue categórico al referirse a la negativa de Kicillof para recibir al empresario: “Por un lado, hablan de industria nacional, pero por otro, los matan a impuestos y no los atienden”.

Este jueves, como respuesta a los dichos de Caputo, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, posteó en sus redes sociales una foto con las declaraciones del Ministro de Economía y una foto del Gobernador de la provincia reunido con Daniel Herrero, presidente de Prestige Auto, la empresa que produce en Argentina las vans Mercedes-Benz Sprinter. Junto a esa foto Costa escribió: “Lo que dice Caputo / Lo que hace Axel”.

La mencionada reunión ocurrió este martes 3 de febrero, con motivo de interiorizarse sobre la actividad comercial e industrial de la compañía que tiene su planta en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. “Seguimos impulsando la articulación entre el sector público y el privado para construir un modelo virtuoso de industrialización con desarrollo e inclusión”, posteó Costa en un posteo de ese día en el que había mostrado la misma foto de la polémica.

Seis de las 11 plantas argentinas que producen para la industria automotriz están en la provincia de Buenos Aires

La distribución de las fábricas automotrices

Actualmente, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de plantas de la industria automotriz. En total son 6 fábricas que producen vehículos, una de ellas sólo motocicletas con una alta cuota de partes nacionales. En Zárate fabrica Toyota y próximamente inaugurará Mercedes-Benz Camiones y Buses; en General Pacheco lo hacen Ford y Volkswagen; en Palomar está una de las fábricas de Stellantis (Peugeot y Citroën), mientras que Honda, que ya no produce automóviles pero sí motos, tiene sus instalaciones en Campana.

Las otras provincias que tienen fábricas de la industria automotriz son Córdoba, donde producen Renault, Fiat, Iveco y transmisiones de Volkswagen, y motos Ducati; en tanto que en la provincia de Santa Fe está radicada la planta de General Motors Argentina, en la localidad de Alvear.

Por Diego Zorrero-Infobae