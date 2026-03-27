Expo Mate 2026: La feria experiencial del mate vuelve más grande y con tres días de celebración en San Isidro

Celebrando un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, Expo Mate será un espacio donde la familia, el barrio y los amigos se unirán en una ronda para festejar esta costumbre propia de nuestra tierra. Con el doble de metros cuadrados de exposición y una agenda cargada de música y talleres, la Expo Mate busca potenciar a los productores locales y conectar a los fanáticos de nuestra infusión nacional con las nuevas tendencias en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro.

Tras el éxito de su primera edición, llega “Expo Mate 2026”, la feria experiencial para los amantes de la principal infusión nacional. Este año, la celebración por el aniversario de la Revolución de Mayo se extiende: gracias al feriado de lunes 25, la exposición contará con tres jornadas completas (sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo) para disfrutar recitales, talleres en vivo; las principales marcas de yerbas, mates, accesorios; cata de yerbas; y artesanos. Para esta nueva edición, ya confirmaron su presencia la sommelier Valeria Trapaga y el científico Juan Ferrario. Expo Mate es una feria para vivirla junto con la familia y amigos en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro.

Dada la gran convocatoria de la 1° edición en el 2025, este año Expo Mate expande su superficie a un total de 9.500 m² de exposición. Este crecimiento representa un incremento del espacio del 95% en comparación con la edición del año pasado, lo que permite duplicar la cantidad de stands, sumar un escenario para charlas y mejorar la circulación de los visitantes.

“Estamos muy contentos de hacer crecer la muestra en esta segunda edición. El mate es mucho más que una infusión; es ese puente que une sin distinciones. En esta edición ampliada de Expo Mate, queremos que cada rincón del predio sea un reflejo de esa ronda infinita donde la amistad y las historias fluyan. Celebrar Expo Mate otro año más en una fecha tan nuestra como el 25 de mayo es honrar nuestra historia como argentinos”, enfatizó Cirilo Wagener, fundador de El Tero y realizador de Expo Mate.

“Al igual que en el 2025, estamos diseñando una Expo Mate 2026 que no se visitará, sino que se vivirá en carne propia. Más que nunca será una experiencia inolvidable. Los que vinieron el año pasado lo experimentaron y nos impulsaron a que este año Expo Mate sea aún mejor. ¡Y aceptamos el desafío!”, detalló Cirilo Wagener.

El mate, cultura nacional

En Argentina, el mate es mucho más que una infusión; es el lenguaje universal de la hospitalidad y el compañerismo. Desde las grandes ciudades hasta los rincones más remotos del campo, el acto de “cebar un amargo” o “hacete unos mates” funciona como un puente social que disuelve jerarquías y acorta distancias. Es el testigo silencioso de las largas jornadas de estudio, de las reuniones de trabajo y de los encuentros familiares, consolidándose como un elemento indispensable de nuestra identidad cotidiana que sobrevive a todas las épocas.

Esta cultura, que hoy vive un proceso de sofisticación con la llegada de nuevas mezclas de autor y accesorios de diseño, mantiene intacta su esencia: la de compartir. En su segunda edición, Expo Mate busca honrar esa historia, celebrando no solo el producto industrial, sino el alma de una tradición que define nuestra forma de habitar el mundo. “El mate nos une”, por eso en cada termo y en cada bombilla se transporta una historia, y en cada ronda de amargos, la certeza de que en Argentina nadie es un extraño si hay un mate de por medio.

Datos generales de Expo Mate 2026: