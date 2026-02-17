Expertos advierten sobre los alimentos que debilitan el sistema inmunológico

Nutricionistas y recientes investigaciones científicas advierten que ciertos alimentos, como azúcares, ultraprocesados y embutidos, afectan directamente las defensas del organismo y aumentan la vulnerabilidad frente a infecciones respiratorias y enfermedades comunes

Las advertencias sobre los alimentos que debilitan el sistema inmunológico se intensifican durante cada temporada de infecciones respiratorias. De acuerdo con expertos citados por Hello Magazine y estudios publicados en ScienceDirect, ciertos hábitos alimenticios pueden facilitar la aparición de resfríos, gripe y otros trastornos.

Si bien algunos riesgos ya son conocidos, la evidencia científica actual confirma que un grupo reducido de alimentos y componentes afecta de manera directa la función inmunológica.

Más del 70% de las defensas corporales se localizan en el intestino, según especialistas. Por eso, una dieta que respalde la función inmunológica es fundamental para prevenir infecciones y mantener el bienestar general, detalla ScienceDirect. De acuerdo con los nutricionistas citados por Hello Magazine, la elección diaria de alimentos influye en la capacidad del organismo para resistir virus comunes y otras enfermedades.

Importancia de la alimentación en la función inmunológica

La dieta tiene un papel decisivo más allá del metabolismo: interviene en la regulación de los procesos inmunitarios a nivel celular. Según ScienceDirect, nutrientes como vitaminas, aminoácidos y antioxidantes participan directamente en las rutas metabólicas de las células inmunitarias. Este proceso puede fortalecer o debilitar las defensas frente a agentes patógenos.

La dieta ejerce un papel fundamental en la regulación de los procesos inmunitarios a nivel celular, según ScienceDirect (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Hello Magazine destaca que mantener una rutina alimentaria favorable ayuda a conservar el equilibrio de la microbiota intestinal, componente esencial para una respuesta adecuada contra infecciones.

El impacto del azúcar en las defensas

Dentro de los alimentos con mayor incidencia sobre la inmunidad destaca la glucosa añadida. De acuerdo con especialistas consultados por Hello Magazine, “la capacidad de los macrófagos para eliminar virus y bacterias puede reducirse un 50% minutos después de consumir azúcar”. Este efecto comienza media hora después de ingerir azúcares simples y persiste durante al menos cinco horas.

El consumo de azúcar añadida afecta directamente la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dieta alta en azúcares incrementa la vulnerabilidad a infecciones y puede prolongar la duración de enfermedades comunes. Además, un pobre control de la glucosa en sangre figura como uno de los mayores riesgos para resultados adversos frente a infecciones diversas.

Carnes procesadas y embutidos: riesgos inmunitarios y cancerígenos

El consumo frecuente de carnes procesadas y embutidos como jamón, salchichas y tocino se asocia con un mayor riesgo de daño inmunológico, señala Hello Magazine. Estos productos están clasificados como carcinógenos de grupo 1 y pueden lesionar el intestino, aumentando la probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal.

El consumo habitual de carnes procesadas y embutidos como jamón o salchichas incrementa el riesgo de daño inmunológico, según Hello Magazine (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, su alto contenido en grasas saturadas favorece la inflamación sistémica. ScienceDirect advierte que este tipo de inflamación se vincula a la disfunción de las respuestas inmunitarias, intensificando el riesgo de enfermedades tanto agudas como crónicas.

Alimentos ultraprocesados y su efecto sobre el intestino y la inmunidad

La dieta moderna incorpora cada vez más alimentos ultraprocesados ricos en componentes artificiales. De acuerdo los especialistas, estos incluyen emulsionantes, edulcorantes artificiales y conservantes, cuya ingesta puede desestabilizar la microbiota intestinal y dañar la barrera natural del tracto digestivo.

El incremento de alimentos ultraprocesados en la dieta moderna preocupa a expertos en nutrición y salud intestinal (Imagen ilustrativa Infobae)

El resultado es un entorno inflamatorio que compromete la función inmunológica. ScienceDirect añade que estos aditivos pueden activar rutas metabólicas perjudiciales y modificar la respuesta de las células inmunitarias. Asimismo, una dieta basada en ultraprocesados desplaza el consumo de frutas y verduras y limita la ingesta de fibras indispensables para mantener una microbiota equilibrada.

Alcohol: desbalance de micronutrientes y función inmune

El alcohol figura como otro factor que debilita el sistema inmune. Según Hello Magazine, el organismo utiliza zinc para metabolizar el alcohol, lo cual puede causar una carencia de este mineral, esencial para el desarrollo y funcionamiento de las células inmunitarias.

El consumo de alcohol se asocia con un debilitamiento del sistema inmune, según información publicada por Hello Magazine (Imagen Ilustrativa Infobae)

El déficit de zinc y el desequilibrio de otros minerales asociados al consumo habitual de alcohol disminuyen la capacidad de respuesta frente a bacterias y virus. ScienceDirect confirma que los micronutrientes son determinantes para la eficiencia global del sistema inmunológico.

Comida rápida y frituras: doble amenaza para las defensas

La comida rápida y las frituras plantean una doble amenaza, tanto por su composición como por la exposición a materiales de empaque. Según los expertos consultados por Hello Magazine, los aceites y grasas empleados generan inflamación y alteran el equilibrio intestinal.

Los alimentos de comida rápida presentan riesgos para la salud debido a sus aceites y grasas saturadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empaque plástico puede introducir disruptores endocrinos, agentes capaces de modificar el funcionamiento hormonal y reducir la diversidad de la microbiota. Este efecto limita la resistencia frente a infecciones y debilita la función de las defensas internas.

Mecanismos científicos: cómo la dieta modula las defensas

Avances recientes en inmunología evidencian que la dieta actúa como modulador de rutas metabólicas específicas y determina la actividad de las células inmunitarias. ScienceDirect señala que “determinados compuestos dietéticos pueden modular rutas metabólicas y respuestas celulares del sistema inmune”, repercutiendo tanto en la prevención de infecciones como en la aparición de enfermedades crónicas.

La comprensión actual confirma que la alimentación es una herramienta ajustable para influir en la salud inmunológica, aunque la complejidad del sistema aconseja precaución antes de generalizar resultados individuales.

El conocimiento científico consolida la importancia de las decisiones alimentarias cotidianas para optimizar las defensas naturales del cuerpo. Elegir rigurosamente los componentes de la dieta contribuye a reducir el riesgo de infecciones y refuerza la capacidad del organismo para adaptarse y resistir distintas enfermedades.

