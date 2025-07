Excarcelaron a Alesia Abaigar, la funcionaria acusada de vandalizar con excremento la casa de Espert

Así lo resolvió este lunes la Cámara Federal de San Martín, que levantó la medida de prisión domiciliaria. Los jueces consideraron que no hay riesgo de fuga y destacaron que colaboró con la investigación al entregar las claves de su celular.

La funcionaria kirchnerista Alesia Abaigar, que se desempeña en el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, fue liberada este lunes. Así lo resolvió la Cámara Federal de San Martín, mientras cumplía prisión domiciliaria desde el 27 de junio por orden de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien la acusó de arrojar excremento en la vereda de la casa del diputado libertario José Luis Espert.

Abaigar, que ocupa un cargo en el área de Abordaje Territorial de Políticas de Género y Diversidad Sexual, había sido detenida en una alcaldía y luego trasladada al penal de Ezeiza, donde permaneció hasta el viernes pasado. Pese a la decisión inicial de Arroyo Salgado, el tribunal compuesto por Néstor Barral, Alberto Lugones y Pablo Flores resolvió excarcelarla tras aceptar el recurso de apelación presentado por su defensa.

Para el tribunal no hay motivos concretos para que la acusada siga detenida. Los considerandos del fallo señalaron que su rol como funcionaria pública “no representaría un riesgo de fuga para la investigación” y que aportó voluntariamente la clave de desbloqueo de su celular y su computadora. “No se advierte cuáles serían aquellas diligencias probatorias que podrían verse frustradas o entorpecidas en caso de que la causante recupere su libertad ambulatoria”, expresó la Cámara Federal. Y agregó: “No se aprecia una causal razonable y concreta” para mantenerla bajo arresto.

La primera detenida por la vandalización frente a la casa del diputado libertario José Luis Espert fue Alesia Abaigar. Más tarde, la jueza también ordenó detener a su madre, Eva Pietravallo (69), y a Daniel Protti (33), mecánico de la militante. Ambos fueron liberados tras declarar, pero los detuvieron porque tenían una tarjeta azul del vehículo de la funcionaria.

Avances en la causa por el ataque a la casa de José Luis Espert

La investigación por el ataque al domicilio del diputado José Luis Espert sigue mostrando novedades. Durante el fin de semana se ordenaron las excarcelaciones de tres detenidos en los allanamientos simultáneos en el conurbano bonaerense: el administrativo Iván Díaz Bianchi, la funcionaria Aldana Muzzio y la militante Candelaria Montes.

Aun así, la única que sigue detenida es la concejala de Quilmes, Eva Mieri, trasladada este sábado al penal de Ezeiza. La intendenta Mayra Mendoza denunció una “persecución política”. Mieri está vinculada a uno de los vehículos usados durante el ataque, un Renault Clio. La Chevrolet S10, otro vehículo involucrado, “pertenece a una empresa proveedora del gobierno bonaerense y del municipio de Quilmes”.

Para Díaz Bianchi, Arroyo Salgado fijó una fianza de $15 millones, además de la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del domicilio de Espert y la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado. A Muzzio se le impuso una caución real de $5 millones, la prohibición de acercarse a la familia del diputado en Beccar, la obligación de presentarse los martes en el juzgado y la restricción de no ausentarse más de 48 horas sin avisar al tribunal. También tiene vedado salir del país.

Así fue el ataque a la casa de Espert

El diputado nacional José Luis Espert, cercano al presidente Javier Milei, fue víctima de un ataque en su casa: un grupo de personas arrojó bolsas con excremento animal contra la fachada de su domicilio y colocó una pancarta con mensajes intimidatorios dirigidos directamente a él.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que al menos cinco hombres bajaron de una camioneta blanca, descargaron los bultos y los desparramaron sobre la vereda y la entrada de la vivienda. “Acá vive la m*** de Espert”**, se leía en el cartel colocado justo en el ingreso, junto a las bolsas.

Poco después, Espert publicó una foto del frente de su casa con las bolsas abiertas y el mensaje ofensivo. “Esto pasó recién en mi casa, una muestra de lo que es el kirchnerismo, de lo que padecimos los argentinos todos estos años. No nos van a detener con nada”, escribió en sus redes sociales.

Javier Milei también repudió el hecho y expresó en X: “No nos van a intimidar. El rumbo no se negocia”.