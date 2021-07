Evo Morales: “No puedo entender porque Macri participó del golpe de Estado”

El expresidente de Bolivia aseguró que fue víctima de un golpe de Estado con intervención “externa” de sectores que “no aceptaban que el pueblo” pudiera gobernar.

Un día después de que el Gobierno argentino denunciara al expresidente Mauricio Macri por el supuesto envío de armas a Bolivia en 2019, el expresidente boliviano Evo Morales aseguró que fue víctima de un golpe de Estado con intervención “externa” de sectores que “no aceptaban que el pueblo” pudiera gobernar.

“Desde el primer momento convencidos de que era un golpe interno y externo. A la cabeza de Estados Unidos. Teníamos información de inteligencia”, aseguró Morales en declaraciones al canal C5N.

Morales dijo que su destitución, después de ser acusado de fraude electoral, fue “una lucha ideológica, de clases”. “Ahora con pruebas de la participación del ex presidente de Argentina”, dijo y agregó que “participaron jerarcas de la Iglesias católica”. “Nos tratan de demonios. Desde Canadá, aparecen cementerios con fosas comunes enterrados indígenas. No aceptan que podamos gobernarnos”, lamentó.

El canciller boliviano Rogelio Mayta aseguró el pasados jueves que el gobierno de Macri entregó “munición letal” a las fuerzas militares que reprimieron la protesta social de noviembre de 2019 en Bolivia. El gobierno de Alberto Fernández aceptó la postura de Bolivia e hizo una denuncia contra Macri y sus exministros Patricia Bullrich y Oscar Aguad.

Mayta difundió la copia de una carta que le envió entonces el jefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros, al embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, en la que agradecía la recepción de “40.000 cartuchos AT 12/70” (escopeta), más un centenar de gases lacrimógenos y granadas de gas.

“Yo he tenido reuniones con el presidente Macri. No podía entender como Mauricio Macri participó del golpe de estado”, dijo Morales. “He pedido mayor información sobre la situación de Evo en temas de corrupción y narcotráfico, no encontraron nada”.

En la entrevista, Morales recordó: “El 9 de Noviembre de 2019, yo fui de La Paz al trópico de Cochabamba, antes de levantar vuelo la avanzada. Cuando bajé del avión, un oficial dice entréguenme a Evo. Cincuenta mil dólares le estaban ofreciendo a mi equipo de seguridad para que me entreguen”.

“Alberto Fernández y otros presidentes hicieron las gestiones para que Álvaro García Linera y yo pudiéramos salir”, agregó.

El expresidente asegura que “familiares del general Terceros, antes del golpe ya decían que él iba a ser presidente”. “Faltando 10 días para el golpe me pidieron una reunión las fuerzas amadas. Me decían no tenemos balas para garantizar la presidencia, me estaban pidiendo que les comprara balas”, explicó.

Tras los comicios de 2019 y en medio de acusaciones de fraude electoral, Bolivia registró una fuerte convulsión social que terminó con la renuncia de Morales tras 14 años en el poder. Le sucedió la senadora Áñez, quien enfrentó con represión la resistencia de sindicatos y campesinos afines al exgobernante indígena. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la crisis dejó 35 muertos.

Fuente. Perfil