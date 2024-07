Evangelina Anderson, del look Dolce & Gabbana al look corpiño a la vista para ir a ver a Duki y Emilia Mernes

De viaje por España junto a sus hijas Lola y Emma, compartió una apuesta de moda nocturna y otra de día en su perfil de Instagram.

Mientras disfruta de unas vacaciones familiares en España junto a sus hijas menores, Lola y Emma Demichelis, Evangelina Anderson no se priva de desplegar faceta fashionista. En las últimas horas, la it girl fue invitada porDolce & Gabbana a visitar su local pop up en un exclusivo club de playa de Marbella y lo hizo con una apuesta de moda ideal para la ocasión.

Combinada con las paredes del lugar, blancas con estampado floral y de arabescos en azul, la mediática llevó un vestido a juego con el mismo diseño, infaltable para una tarde de verano. El modelo, sin mangas, tiene escote en V y una falda larga y amplia con tablas.

Evangelina Anderson visitó un local exclusivo de Dolce & Gabanna en Marbella. (Foto: Instagram/@evangelinaanderson)

Siempre atenta a todos los detalles de sus apuestas, combinó la prenda con complementos al tono: una cartera blanca rectangular y sandalias a juego con abertura en la punta estilo boca de pez. Un peinado recogido con raya al medio y rodete bajo, maquillaje sutil en tonos neutros y joyería plateada (una pulsera, anillos y aritos) fueron los toques finales.

Evangelina Anderson con lencería a la vista

La noche anterior, Anderson decidió llevar a sus hijas a disfrutar del show de Emilia Mernes y Duki en Marbella. La it girl, siempre al cuidado de cada detalle de su look, no escatimó en glamour para su apuesta nocturna y lo documentó en Instagram.

Evangelina Anderson con chaleco y corpiño a la vista. (Foto: Instagram/@evangelinaanderson)

Para disfrutar del show junto a sus herederas, eligió un chaleco de sastrería blanco -una de las prendas estrellas del verano europeo- que usó abierto y dejó a la vista un corpiño negro translúcido, otro fetiche de temporada. Fue por más y combinó las prendas con un pantalón beige con un bóxer blanco que se asomaba por debajo.

Evangelina Anderson estrenó un look con lencería al descubierto. (Foto: Instagram/@evangelinaanderson)

Coqueta y fanática de los complementos, sumó una minicartera estilo baguette firmada por Louis Vuitton, con el clásico monograma de la marca en marrón, y anteojos de sol al tono en degradé de Chanel. El pelo suelto peinado con ondas y un maquillaje en tonos neutros con ojos delineado como protagonistas coronaron la apuesta.

Evangelina Anderson posó junto a Duki. (Foto: Instagram/@evangelinaanderson)

Sus hijas tampoco se quedaron atrás. “Abrojito”, como se apoda la más pequeña, fue al show con un musculosa negra con detalles de tul, un pantalón blanco y una minicartera de tweed al tono con pins. Lola, en tanto, llevó una remera oficial del merchandising de Emilia Mernes.

Abrojito Demichelis y Duki en Marbella. (Foto: Instagram/@evangelinaanderson)

Lola Demichelis en el show de Emilia Mernes en Marbella. (Foto: Instagram/@evangelinaanderson)

Invitadas VIP, Anderson y su hija menor posaron junto a los cantantes, que también deslumbraron con sus looks de escenario: Emilia Mernes apostó al total rosa con microtop, boina, minishort y polainas de piel y Duki se lució con una camisa oversized de mangas cortas con estampado celeste.

Evangelina Anderson junto a Emilia Mernes. (Foto: Instagram/@evangelinaanderson)