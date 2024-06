Eva Bargiela confirmó su romance con Gianluca, el hijo del Cholo Simeone y Carolina Baldini

La modelo terminó con las versiones y reveló cuál es su vínculo con el futbolista que juega en España

Primero, una foto disparó los rumores de romance. Después, llegó la confirmación de la madre del novio. Ahora, habló una de las protagonistas de esta incipiente historia de amor. Durante un evento celebrado en el Teatro Colón, Eva Bargiela aseguró que está en pareja con Gianluca Simeone, uno de los hijos del Cholo y Carolina Baldini.

La modelo comenzó su entrevista con el móvil de Intrusos (América) con algunos rodeos. “Estoy contenta, es lindo conocer gente nueva, buena gente”, señaló. En este punto, el cronista le preguntó si sentía que se estaba dando una nueva oportunidad, haciendo alusión a su mediática separación de Facundo Moyano, que tuvo lugar en septiembre pasado. “Trato de no pensar tanto, no ponerle tanta expectativa ni carga a las cosas y vivir la vida con naturalidad como tiene que ser”, replicó Bargiela.

En ese momento, el periodista le preguntó directamente por su relación con Gianluca. Vale mencionar que la entrevista se realizó horas después de que Carolina Baldini admitiera el romance de su hijo. “La verdad nos estamos conociendo, tenemos muy buena onda y no tengo mucho más para contar. De verdad, es eso”, respondió la modelo, en sintonía con su flamante suegra.

Gianluca Simeone (Instagram)

En el mismo sentido, Eva dijo que no tiene nada organizado en el corto plazo con el futbolista, más allá de seguir conociéndose y afianzando el vínculo. “Nos llevamos súper bien, por eso nos gusta compartir planes”, aseguró, aunque esquivó la pregunta sobre quién había dado el primer paso para iniciar la relación. “No me acuerdo, perdí la memoria”, señaló entre risas, pero enseguida se puso más seria para hablar de su divorcio de Facundo Moyano.

“Eso ya está encaminado, lo están manejando los abogados porque hay cosas burocráticas que no tienen que ver con la relación. Estoy separada hace casi un año y esos son temas de papeles que no me corresponden a mí”, afirmó la modelo, que dio detalles de su vínculo actual con el dirigente político. “Es una persona que quiero y que siempre va a poder contar conmigo, como entiendo que yo puedo contar con él, pero hoy no tenemos diálogo solo una relación de respeto”. Y cerró asegurando que ya había derramado suficientes lágrimas: ”¿A alguien le quedan dudas? Lloré en todos los canales. Ya está”.

Giuliano, Giovanni y Gianluca, los hermanos Simeone (Instagram)

Gianluca tiene 25 años y al igual que sus hermanos, Giovanni y Giuliano, sigue los pasos de su padre, Diego. Después de hacer inferiores en River, pasó por Gimnasia y Esgrima La Plata donde debutó en primera y luego emigró a España. Allí realizó su carrera en equipos del ascenso y actualmente se desempeña en el Tudelano, de la ciudad de Navarra, que milita en la cuarta categoría del fútbol ibérico. Habrá que ver, en el caso que prospere, si mantienen una relación a distancia o ella cruza el charco para acompañarlo.

Horas antes, en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Carolina Baldini había confirmado en cuotas el romance de Gianluca y Eva. “No te voy a comentar cosas de mi hijo, cosas privadas…”, aseguró en primera instancia aunque de inmediato dio una información reveladora: “Pero sé que se están conociendo”. Además, la ex del Cholo tuvo palabras de elogio para su flamante nuera: “Ella es divina, más que eso no puedo decir. Si mi hijo está con una persona, es porque es una buena persona”, sumó, dándole el visto bueno a la modelo.

A raíz de este romance, quien también fue consultado al respecto fue Facundo Moyano, quien habló con María Julia Oliván en su programa de Border Periodismo: “Estamos separados hace diez meses. Me pone contento, realmente, que (Eva Bargiela) haya podido iniciar una relación con alguien”, señaló el exdiputado.

“Ella es una mujer hermosa que se merece lo mejor. Se merece ser feliz con alguien que la quiera”, agregó Moyano, que dijo que ya estaba al tanto del romance. “No por ella, pero sabía”, concluyó.