Europa prepara prohibiciones de redes sociales a menores

Algunos expertos han cuestionado cómo se implementará dicha prohibición y si funcionará. Mientras se considera que la principal ley digital de la Unión Europea está fallando en impulsar cambios sistemáticos en grandes plataformas

Días después de que los diputados franceses votaran una prohibición del uso de redes sociales para los menores de 15 años, como había prometido Emmanuel Macron el año pasado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, prometió proteger a los niños españoles de que “el espacio digital se convierta en el salvaje Oeste”.

Horas de ‘escrolear’ contenidos dañinos están reprogramando los cerebros de los jóvenes y causando ansiedad y otros riesgos para la salud, según los expertos, obligando a los gobiernos europeos a actuar.

“El enfoque específico hacia los menores se debe al mayor riesgo de daño a largo plazo, ya que aún están desarrollándose cognitivamente”, dijo a DW Paul O. Richter, investigador afiliado del think tank Bruegel, con sede en Bruselas. “Hay mucha investigación que demuestra fuertes correlaciones entre el uso de redes sociales y los problemas de salud mental”, explica.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha expresado su apoyo a un límite de edad en toda la UE, en línea con una nueva ley australiana que establece un límite de edad de 16 años para el uso de redes sociales. Pero, ¿cómo se puede implementar una prohibición así? ¿Y funcionaría siquiera?

¿Qué países europeos están considerando prohibir las redes sociales a menores?

En Francia, el proyecto de ley aprobado por la Asamblea que propone la prohibición para los menores de 15 años será ahora enviado al Senado francés para su votación. En España, se espera que el Consejo de Ministros apruebe la prohibición de menores de 16 años y añada la cláusula a un proyecto de ley que se está debatiendo en el Parlamento. “Hoy, nuestros niños están expuestos a un espacio que nunca debieron recorrer solos, un espacio de adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia”, dijo Sánchez al anunciar la propuesta de prohibición.

Otros países europeos también están considerando una prohibición de redes sociales para menores de 16 o 15 años. A finales de 2025, Dinamarca decidió, por ejemplo, proteger a niños y jóvenes del abuso en línea y “crear un mejor marco para sus vidas digitales”. En un acuerdo multipartidista, los grupos políticos daneses dijeron que se debería prohibir el acceso a algunas plataformas de redes sociales. Aún no ha entrado en vigor una ley.

Italia también ha presentado un proyecto de ley en el parlamento italiano para imponer restricciones en redes sociales, incluidas las de los influenciadores infantiles, menores de 15 años. Según un alto funcionario que habló con la agencia de noticias Reuters, Grecia está “muy cerca” de imponer una prohibición similar. Esta semana, Portugal presentó una legislación que exige el consentimiento parental para que menores de 16 años accedan a contenidos en redes sociales. Austria también está contemplando una prohibición de las redes sociales, mientras que el Reino Unido ha iniciado un proceso de consulta sobre el tema.

Mientras tanto, en noviembre, los diputados del Parlamento Europeo recomendaron una prohibición de redes sociales a nivel europeo para menores de 16 años, al tiempo que sugirieron que se podría conceder acceso a jóvenes de 13 a 16 años con el consentimiento de los padres.

¿Un documento de identidad digital europeo?

Una de las ideas que se están debatiendo para la verificación de edad es una identificación digital a nivel de la UE. Richter, desde Bruegel, afirma que se prevé que una identificación así sea una herramienta que verifique la edad del usuario sin comprometer datos personales. “Permitiría a las personas verificar digitalmente que tienen más de cierta edad sin necesidad de compartir datos personales adicionales como fecha exacta de nacimiento, nombre, dirección o número de identificación. Esto facilitaría la implantación de una restricción de edad digital”, dijo Richter.

Pero Marc Damie, portavoz del movimiento francés ctrl+alt+reclaim (un movimiento juvenil en pro de la justicia tecnológica y los derechos digitales), considera que no están claros los detalles sobre cómo funcionarían este tipo de aplicaciones o identificadores de verificación de edad ni si la información privada estaría realmente segura. “Estas prohibiciones serán contraproducentes”, afirma. “Estamos de acuerdo en que hay un problema, las redes sociales están causando problemas de salud mental, pero esta prohibición”, añade, es solo una medida simbólica por parte de los políticos más que una solución real.

La prohibición no arreglaría los ‘problemas estructurales’

“No resuelve problemas estructurales” en las redes sociales, resume Damie. Y señala, como principales problemas, las prácticas de las plataformas como la reproducción automática, que obliga a los usuarios a ver contenidos no deseados e inesperados, o ese ‘escroleo’ infinito, que genera ansiedad. Ambos están destinados a mantener enganchados a los usuarios en línea. Damie también se opuso al límite de edad porque “la adicción no termina a los 15 o 16 años”.

Richter coincidió en que la falta de suficiente investigación dificulta determinar de forma definitiva una edad específica como el límite óptimo. “Algunos de los riesgos potenciales se relacionan específicamente con el efecto que la comparación social de las redes sociales tiene en las adolescentes y los adolescentes”, afirmó. “Por lo tanto, un corte de edad más alto podría estar justificado”.

Solo la UE puede presionar a las plataformas

La Unión Europea ha apoyado una “mayoría de edad digital”, pero advirtió a los Estados miembros que no interrumpan la Ley de Servicios Digitales (DSA) emblemática de la UE, que exige a las empresas tecnológicas mitigar riesgos relacionados con los algoritmos y su impacto en menores.

“La DSA y la Comisión Europea son las únicas entidades que pueden imponer obligaciones adicionales a plataformas muy grandes”, declaró a la prensa Thomas Regnier, portavoz tecnológico de la Comisión. Richter dijo que los estados miembros simplemente están frustrados y no creen que la UE sea capaz de imponer eficazmente sus leyes a las empresas tecnológicas extranjeras, principalmente a las de Estados Unidos.

“La DSA exige a las plataformas online muy grandes, como las redes sociales más populares… que modifiquen los algoritmos y el diseño de sus plataformas para mitigar los riesgos sistémicos, incluidos los que afectan a los menores”, dijo Richter. “También requiere que compartan datos con los investigadores para permitir investigaciones independientes sobre los riesgos”. “En la práctica, esto no ha ocurrido de forma significativa. Por eso, las propuestas más restrictivas, incluidas las prohibiciones en redes sociales, han ganado más apoyos”, añadió.

A principios de esta semana, Elon Musk, propietario de la plataforma de redes sociales X, calificó al presidente del gobierno español como “tirano y traidor al pueblo español”, después de que este anunciara sus planes de prohibir las redes sociales para niños. Musk ha intentado presentar las regulaciones europeas sobre la creación de espacios seguros en línea como una excusa para obstaculizar la libertad de expresión en internet.

Damie dijo que era hora de que los países de la UE “invirtieran conjuntamente en alternativas europeas” a las plataformas de redes sociales no europeas. “Somos rehenes de grandes empresas estadounidenses”, dijo. “O ellos o no hay vida digital”, dijo. Esa idea se está debatiendo entre los expertos con la esperanza de que una plataforma europea cumpla mejor con las normativas y valores de la UE.

