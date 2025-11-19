Estuvo preso en España por narcotráfico y ahora será juzgado por el secuestro y homicidio de un empresario

El cuerpo de la víctima, Gastón Tallone, nunca apareció; hay otros siete sospechosos acusado

El cuerpo de la víctima nunca apareció. Para la Justicia no existen dudas de que el empresario portuario Gastón Tallone fue asesinado cuando estaba cautivo de una banda criminal que lo había secuestrado y a pesar de que su familia había pagado US$65.000 como rescate. En las últimas horas, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió que ocho sospechosos sean juzgados por el crimen.

Entre los acusados se encuentra el empresario Gustavo Juliá, quien a principios de 2013 fue condenado en España a la pena de 13 años de prisión por el tráfico de 944 kilos de cocaína que ocultó en un Bombardier Challenger 604 que, piloteado por su hermano Eduardo, aterrizó en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, en enero de 2011. Además, cuando regresó a la Argentina después de cumplir la pena impuesta por la justicia española, fue indagado por una causa donde se investigaba el contrabando de oro a los Estados Unidos.

El fiscal Stornelli pidió que Juliá, de 63 años, y los otros siete sospechosos sean juzgados por el delito de “secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate, por actuar con la participación de tres o más personas y haber dado muerte intencional a la víctima”, que prevé la pena de prisión perpetua, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

Gastón Tallone, la víctima

Según el requerimiento de elevación a juicio que Stornelli presentó ante la jueza federal María Servini, los otros acusados son el abogado José Alberto Tomás Uriburu, sindicado como el ideólogo del plan criminal; Alejandro Ficcadenti, Sergio Di Vanni, Juan Zabaleta, Cristian Gauna y Juan Carlos Miró. El octavo imputado, cuya identidad se mantiene en reserva, declaró como arrepentido.

En un primer momento, a partir de la denuncia de la familia de la víctima que reside en Entre Ríos, el secuestro de Tallone, que ocurrió entre los barrios de Balvanera y Almagro el 8 de julio del año pasado, era investigado por la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minata, pero después la investigación pasó a los tribunales de Comodoro Py, con la intervención del fiscal Stornelli y la jueza Servini.

Según la imputación fiscal, “Miró y Gauna, actuando bajo las órdenes del abogado Uriburu, trasladaron a Tallone desde la calle Anchorena al 400 hasta un inmueble situado en Benavídez, en el partido de Tigre, que funcionó como lugar de cautiverio. Para el traslado se utilizó un Volkswagen Gol aportado por Juliá, mientras que Uriburu escoltó la maniobra en su vehículo Audi Q3″.

Una vez en la propiedad, perteneciente a la familia del abogado, los captores obligaron a Tallone a gestionar, a través de una persona de su confianza, el dinero para su liberación.

El pago del rescate, de al menos US$65.000, se concretó a las 21.36 del mismo día del secuestro en una estación de servicio situada en la avenida Cabildo al 4700, en el barrio porteño de Núñez.

El fiscal Carlos Stornelli presentó el requerimiento de elevación a juicio

Según el MPF, la fiscalía sostiene que, pese a haberse concretado el pago, los captores asesinaron a Tallone e incluso, posteriormente, intentaron obtener más dinero y enviaron los siguientes mensajes extorsivos al hijo de la víctima:

12 de julio de 2024: “Buenas noches cumpa, la cosa es corta, (…) tu papá está acá con nosotros y está bien o devuelven la droga y los US$500.000 que se robó y todo termina y él vuelve, le robo a todos los narcos y ahora toca pagar si baten la cana, bajamos y vamos por todos ustedes y sus ayudantes… con la mafia no se jode!”.

que se robó y todo termina y él vuelve, le robo a todos los narcos y ahora toca pagar si baten la cana, bajamos y vamos por todos ustedes y sus ayudantes… con la mafia no se jode!”. 15 de julio de año 2024: “Cumpa, tu papá dice que tiene un embarque llegando de Japón con la nuestra, (…) dice que se comunique con el pelado que tiene 300 lucas que le deben a él (…). Saldadas las deudas lo largamos, es corto esto, solo queremos lo nuestro, baten la cana y se terminó todo y nunca nos vimos”.

16 de julio de año 2024: “Tu papá está bien, come, duerme (…). Vendan propiedades, vehículos, todo dijo. Mañana nos comunicamos, hacé lo que dice y listo, queremos la nuestra y nada más, cuando esté se va de vuelta”.

Casi dos meses después, el 13 de agosto de 2024, el hijo de la víctima recibió desde una línea telefónica de Brasil un mensaje de texto y tres mensajes de voz donde se oye música de fondo y la supuesta voz de Tallone que le decía: “Hola Niki cómo estás hijo? No puedo hablar ahora, estoy con los Monos o en Brasil los amo”.

El hijo de Tallone declaró que su padre nunca lo llamó por ese apodo [Niki] y que no hablaba de ese modo. Además, la conclusión de los peritos que analizaron los audios fue que “las grabaciones podrían ser el resultado de una edición que involucra la superposición de voz y música después de su reproducción simultánea en un espacio abierto. En concreto, la División Acústica Forense de la Policía Federal Argentina sostuvo que no se detectaron ‘respiraciones ni pausas para tomar aire’ y que las combinaciones de palabras carecían ‘de la naturalidad típica del habla espontánea’”, según la citada publicación.

Para Stornelli, “a pesar de no contar hoy con el cuerpo de quien en vida fuera Gastón Alfredo Tallone, distintos argumentos precisos y contundentes permiten tener por acreditado, con la certeza de que esta etapa procesal, que al nombrado se le dio muerte con posterioridad a su cautiverio”.

Y agregó: “Todos estos elementos, cuando se consideran en conjunto, corroboran, con la certeza la etapa procesal exige, que Tallone ha sufrido un destino trágico, como la muerte. La falta de evidencia directa de su bienestar, combinada con la ausencia de intentos genuinos de comunicación y la presencia de sus documentos personales y de valor en un lugar donde fácilmente podrían haber sido recuperados, sugieren el peor de los escenarios para la víctima”.

José Uriburu, del abogado acusado de ser el ideológo del secuestro de Gastón Tallone

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Stornelli definió los roles que cada uno de los imputados habría cumplido en el plan criminal:

Al describir los roles de cada uno de los ocho imputados en su dictamen, el fiscal Stornelli, detalló:

Uriburu: fue la “figura central del hecho investigado: “concibió, organizó, dirigió y supervisó la maniobra extorsiva, manteniendo dominio funcional sobre cada una de sus fases”.

Miró: su intervención “fue indispensable para la captación, traslado y control inicial de la víctima, y para la concreción del cobro del rescate mientras el cautiverio se encontraba en pleno desarrollo”.

Gauna: “su aporte se observa de manera continua en todas las fases del hecho desde la captación y traslado de la víctima, pasando por su presencia en el área de cautiverio, hasta su participación en el cobro del rescate”.

El arrepentido: del análisis de los registros de geolocalización de su teléfono celular “permiten ubicarlo, en las fechas que acaecieron los hechos investigados, en todos domicilios vinculados a la presente pesquisa”. A su vez, el fiscal explicó que “al momento de acogerse como imputado colaborador corroboró la hipótesis sostenida por este Ministerio Público Fiscal en torno a ciertos aspectos del devenir de los hechos” y “reconoció el pago de $2.000.000 para su participación en el hecho que en el presente se le imputa”.

Juliá: “aportó importantes recursos y medios para perpetrar los eventos investigados en el marco de las presentes actuaciones”, y en ese sentido, mencionó “el vehículo utilizado para captar y trasladar a Tallone al lugar de cautiverio, como así también para ir a cobrar el dinero de su rescate”.

Ficcadenti y Di Vanni: según la investigación, ambos “tuvieron participación directa” en los mensajes extorsivos que recibía el hijo de la víctima luego del pago del rescate.

Zabaleta: también se le atribuyó ser el encargado de una llamada extorsiva al entorno de la familia de la víctima “para obtener más dinero que el ya recaudado”.

Por Gabriel Di Nicola-La Nación