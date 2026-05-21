Estuvo 11 años prófugo en Chile y fue extraditado a Esquel donde enfrentará cargos por abuso sexual y corrupción de menores

El hombre fue entregado a la Policía Federal Argentina y quedó a disposición de la justicia de Chubut. Está acusado de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores agravada por vínculo familiar

La Fiscalía de Esquel logró localizar en Chile a un hombre que permanecía prófugo desde 2015, acusado de abuso sexual agravado y corrupción de menores en la provincia de Chubut. Tras permanecer once años fuera del país, el imputado fue extraditado este martes y quedó a disposición de la justicia argentina para enfrentar el proceso penal. La extradición se concretó luego de una resolución unánime del Tribunal Superior chileno, que aceptó los planteos de la representación judicial argentina y permitió el traslado del detenido hasta Esquel, donde deberá responder por los hechos imputados.

El operativo de extradición se realizó en la localidad chilena de Osorno, donde efectivos de la Policía Federal Argentina recibieron al acusado de manos de las autoridades policiales trasandinas. Posteriormente, fue trasladado bajo custodia hasta Esquel, donde permanecerá alojado hasta la realización de la audiencia preliminar. De acuerdo con el reporte del Ministerio Público Fiscal, durante la investigación se analizaron pericias genéticas, informes profesionales y declaraciones de la víctima tomadas bajo estrictas medidas de resguardo.

El imputado enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores agravados por convivencia y vínculo familiar con la víctima. La investigación sostiene que los abusos habrían comenzado cuando la denunciante era una niña y se habrían extendido durante varios años dentro del entorno familiar. Las pruebas incorporadas al expediente incluyeron elementos recolectados tanto en Argentina como en Chile. El Ministerio Público Fiscal remarcó que la colaboración internacional resultó determinante para avanzar en la localización del prófugo.

El proceso de extradición no estuvo exento de obstáculos: en una primera instancia la justicia chilena había rechazado el pedido de traslado, por lo que fue necesario recurrir a una apelación ante el Tribunal Superior del país vecino. En la resolución, los magistrados consideraron la gravedad de los delitos imputados y la solidez de las pruebas reunidas por la Fiscalía de Esquel, lo que habilitó finalmente el regreso del acusado a territorio argentino.

El hombre investigado por abuso y corrupción de menores es recibido por la justicia en Esquel (Fuente: MPF)

Con la llegada del detenido a Chubut, el expediente retomará su curso con la audiencia preliminar, prevista como el primer paso formal tras la extradición. Durante esta instancia, la Fiscalía y la defensa debatirán la validez de las pruebas. El Ministerio Público anticipó que solicitará la prisión preventiva para el imputado, a fin de asegurar su sometimiento al proceso. Solo después de esta etapa, la causa quedará en condiciones de avanzar hacia un juicio por jurados, mecanismo adoptado por la provincia para delitos graves.

De acuerdo con la normativa vigente en Argentina, los datos personales y las imágenes del acusado y la denunciante no se difunden en casos de delitos sexuales para resguardar la integridad de las personas involucradas. Las audiencias y declaraciones se realizan bajo modalidades especiales, con la intervención de profesionales y dispositivos técnicos que evitan la revictimización.

El proceso continuará en los próximos días con la definición de la situación procesal del acusado, quien permanecerá alojado en una dependencia policial de Esquel hasta que se resuelvan las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. La legislación argentina establece un marco punitivo severo para los delitos contra la integridad sexual, especialmente cuando se configuran agravantes como el vínculo familiar o la convivencia con la víctima. Según el Código Penal, el abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo puede recibir una pena de entre 8 y 20 años de prisión.

Tras la extradición y la puesta a disposición de la justicia argentina, el acusado permanecerá alojado en una dependencia policial bajo custodia mientras se resuelven las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. Esta medida se fundamenta en la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado a las instancias judiciales, evitar una eventual fuga y preservar la integridad de la investigación. Solo una vez resueltas las cuestiones procesales y cautelares, la causa quedará en condiciones de avanzar hacia el juicio, conforme lo establece la normativa vigente en la provincia de Chubut.

Fuente: Infobae