Estudiantes respondió a las sanciones de AFA con apoyo absoluto a Juan Sebastián Verón

El Club Estudiantes de La Plata emitió un comunicado en redes sociales como respuesta a las sanciones que le impuso el Tribunal de Disciplina de AFA.

Las repercusiones del “espaldazo” tomaron un nuevo curso con las sanciones que la Asociación del Fútbol Argentino impuso sobre Estudiantes a través de su Tribunal de Disciplina.

La Casa Madre resolvió darle dos fechas de suspensión a todos los futbolistas que participaron del polémico pasillo, aunque las mismas serán efectivas recién el próximo torneo. Además, Santiago Núñez, capitán del Pincha, no podrá ejercer la capitanía durante tres meses.

Juan Sebastián Verón

Más resonante fue la suspensión a Juan Sebastián Verón, cabeza de la dirigencia de Estudiantes, quien no podrá realizar cualquier actividad relacionada al fútbol por seis meses. La respuesta pública del club platense llegó mediante un comunicado oficial en redes.

La respuesta de Estudiantes a AFA

“En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes”, publicó Estudiantes en su cuenta oficial.

“En este marco, la Comisión Directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Núñez y a todo el plantel profesional”, concluyó el comunicado.

Estudiantes se prepara para accionar legalmente en un conflicto que promete sumar nuevos capítulos.










