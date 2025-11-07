Estudiantes de siete escuelas representarán a Chubut en la Final Nacional de la Liga de Robótica

Una delegación integrada por estudiantes y docentes de siete escuelas técnicas de la provincia viajó a Paraná para participar en la XVI Competencia Nacional de Robótica.

Con el acompañamiento de la gestión del gobernador del Chubut Ignacio “Nacho” Torres, partió una de delegación de estudiantes chubutenses desde Rawson rumbo a Paraná, Entre Ríos, quienes representarán a la provincia en la Final de la Liga Nacional de Robótica – XVI Competencia Nacional de Robótica, que se desarrollará este sábado 8 de noviembre reuniendo a más de 250 participantes de diversas partes del país.

El equipo está conformado por 29 estudiantes y 8 docentes de las Escuelas N° 702 de Rawson, 703 de Puerto Madryn, 506 y 724 de Trelew, 765 de Lago Puelo, 733 de Gaiman y 781 de Dolavon.

Compromiso con la innovación educativa

La participación de Chubut en esta competencia nacional refleja el trabajo sostenido de las instituciones educativas y del Ministerio de Educación provincial para fortalecer los aprendizajes en robótica, programación y tecnologías emergentes.

Durante 2024 y 2025, diversas escuelas técnicas chubutenses han representado a la provincia en instancias zonales y nacionales, obteniendo destacados resultados que consolidan su protagonismo en el campo de la robótica educativa.

Acompañamiento institucional

La gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres brindó, a través del Ministerio de Educación del Chubut, apoyo logístico y técnico a la delegación, garantizando su presencia en la instancia nacional. El organismo provincial cubre los costos de transporte y alimentación de los estudiantes y docentes, y asegura las condiciones necesarias para el traslado de los equipos y materiales de competencia.

De este modo, el Ministerio reafirma su compromiso con la Educación Técnico Profesional y con la promoción de espacios que impulsan el desarrollo de vocaciones científicas, tecnológicas e innovadoras en los jóvenes chubutenses.