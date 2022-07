Estelita Muñoz reveló cómo reaccionaron sus hijos frente a la infidelidad de Luis Ventura

La madre de Nahuel y Facundo Ventura contó en El Run Run del Espectáculo qué pasó entre su exmarido y sus hijos cuando explotó la verdad. Mirá el video.

A principios de 2014 la vida le dio un giro radical a Luis Ventura luego de que le confesara a su familia que iba a ser padre de un nene fruto de una relación extramatrimonial con Fabiana Liuzzi, y ahora Estelita Muñoz reveló la reacción de Nahuel y Facundo Ventura, sus dos hijos, en el instante en que el presidente de Aptra blanqueó su vida paralela.

“Luis se arrodilló y preguntó ‘¿qué quieren que haga?’ y ellos le dijeron ‘andate de casa’. En ese momento. Y ahí él se fue de la casa“, contó la exesposa de Ventura.

Ahí, la panelista de El Run Run del Espectáculo puso en contexto la situación: “Vi a mis dos hijos bajar (del primer piso de la casa) llorando, y eso no me lo olvido nunca. Vinieron y me abrazaron a mí. Y me dijeron algo que todavía hoy me molesta y me duele, pero no contra mí. Y eso no lo perdono, porque no solamente sufrí yo, sino que sufrieron mis hijos y se destruyó una familia. Y eso no lo puedo perdonar”.

“Después hubo una cosita… No me voy a explayar demasiado porque es una cosa muy íntima y ellos no quieren estar comentando”, continuó Estelita.

Al final, Estelita Muñoz concluyó con una fuerte advertencia a Luis Ventura: “El día que tenga que hablar y decir, sí contaré porque tengo memoria, cosas guardadas, llamados telefónicos guardados, cosas que pasaron, se dijeron, me dijeron, que comentaron. Yo tengo mi archivo personal de cosas que ni se imaginan que existen o que pasaron, y las tengo en mi casa”.

CÓMO TOMÓ ESTELA VENTURA LA INFIDELIDAD DE LUIS VENTURA CON FABIANA LIUZZI

Por otra parte, Estelita Muñoz se sinceró respecto de su reacción al momento en que Luis Ventura le confesó que mantuvo una historia paralela con Fabiana Liuzzi, fruto de la cual nació Antonio Ventura.

“No me dio tiempo a decirle ‘me traicionaste’ porque en ese momento me quedé en blanco”, admitió.

“Los que me conocen no pueden creer que no haya reaccionado, como hacerle un daño, o hacernos un daño. Pero yo me quedé quieta, sin palabras, no me podía mover. Me fui a un rincón de mi cocina y me quedé. Lo vi a él arrodillado pidiéndome disculpas”, sentenció Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura.