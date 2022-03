Estefi Berardi apuntó contra Laurita Fernández: “Tiene aires de diva y no le gusta que las demás se destaquen”

La conductora de Todos a Bordo se había enojado por un chimento de la flamante Angelita, que ahora aprovechó e hizo su propio descargo, revelando además viejas disputas

Luego de que Laurita Fernández desmintiera la información que dio sobre ella en su debut como “angelita” del nuevo LAM, por América, Estefi Berardi salió a responderle a la conductora de Bienvenidos a Bordo, por eltrece. Consultada por Rafa Juli, movilero de Intrusos en el Espectáculo, la joven panelista no solo reafirmó sus dichos sino que, además, recordó el viejo enfrentamiento que mantiene con la ex de Nicolás Cabré.

En su debut como panelista del ciclo de Ángel de Brito, Berardi lanzó un enigmático que rápidamente quedó al descubierto: que Laurita Fernández se enfureció con la producción de su programa, Bienvenidos a Bordo, porque tuvo que grabar dos programas juntos y la conductora no lo habría querido hacer con la misma ropa. Contó que hubo gritos, y que su informante le contó que tildaron por el episodio a Fernández de “intensa”

En su cuenta de Twitter, la conductora desmintió la información de Berardi. “Mentira. Así se ve que se manejan hoy. Cualquiera dice cualquier cosa y vale. Encima se meten con mi trabajo y con el equipo hermoso que somos. Déjense de joder. Qué triste aquellos que solo comen y escupen barro”. Además, consultada por Maite Peñoñori, reafirmó su postura: “Dice cualquier cosa. Ninguna producción puede hacer un programa pegado a otro cuando hay 35 participantes que manejar y organizar un programa. Habla sin saber”, concluyó.

“Se que fue real. Mi fuente es inobjetable. Ella tiene todo el derecho a desmentirlo y eso es correcto”, arrancó a explicar Berardi, pero agregó que podría haberla llamado directamente para aclararle cómo fue la situación en lugar de hacerlo de forma pública mediante su cuenta de Twitter.

“Tratarme de cualquiera cuando tengo nombre y apellido, y además fuimos compañeras un montón de años. Es feo, como eso de ‘escupir barro’… Me pareció medio agresivo su tweet habiendo sido su compañera durante tanto tiempo, porque no dije nada referido a su persona”, expresó. Luego recordó que siempre tuvo buena relación con ella pero que desde que empezó a tener más visibilidad en los medios Fernández dejó de contestarle los mensajes de WhatsApp. “Yo creo que no le gusta que las demás personas se destaquen”, disparó sin vueltas.

Luego de confesar que cuando eran amigas compartieron información íntima de sus vidas y que ella se la guarda porque “jamás contaría”, reveló que le resulta rara su actitud: “Hasta me bloqueó del WhatsApp”, reveló. ¿Por qué? Según contó, se enojó también por un chimento, dejó de contestarle y le mandó un último mensaje: “No me escribas nunca más. Suerte en tu carrera”. Para rematar la nota, Berardi retomó las palabras del notero y aseguró que Laurita tiene “aires de diva”.

Una chispa que reavivó el fuego

De vuelta a la mesa del envío luego de pasar la nota, Peñoñori recordó el inicio del enfrentamiento. Tras ser participantes y compañeras de Combate, Laurita comenzó a conducir el ciclo y Berardi quedó en el rol de notera. En ese momento, Berardi contó que la bailarina la mandaba a cambiar de ropa cuando los tonos de las prendas de ambas coincidían. Nancy Duré, en ese momento, intervino para aclarar que es muy típico de la televisión.

Por su parte, Virginia Gallardo, quien también pasó por Combate y compartió programa con ambas, aclaró que las adora a las dos y luego sentenció: “Estefi es divina pero se está iniciando y está tirando humo para todos lados. La quiero y la re banco, pero decir que la conductora te manda a cambiar… Yo creo que ese fue el quiebre de Laurita”.

Berardi contra todas

Luego de su paso por Combate, aquel programa de destreza física que tuvo su debut en el 2014 a través de Canal 9, Berardi incursionó en el modelaje y la conducción de radio y TV. Sin embargo, luego de convertirse en panelista de Carmen Barbieri en su programa de Ciudad Magazine, recordó la mala relación que tuvo con Mica Viciconte cuando ambas participaban de aquel reality.

“A mí me tiene bloqueada”, reveló en medio de una charla con su equipo. “Hace muchos años, ella decía que en Combate la producción la había maltratado”, agregó. Acorde a su relato, la que maltrataba a sus compañeros en el programa era la propia Viciconte.“Nos hizo llorar un montón a mí, a un montón de compañeros, a Flor Vigna. Somos un grupo muy unido menos con ella”, completó. Luego de escuchar sus dichos, Barbieri le pidió a su producción que se comunicaran con Viciconte para sacarla al aire. “No creo que salga si estoy yo”, advirtió Berardi quien luego manifestó “haber soñado” con una reconciliación.