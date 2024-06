Estefanía Pasquini le respondió a Tamara Petinatto por haber cuestionado la paternidad de Alberto Cormillot

La hija de Roberto Pettinato opinó en TV sobre la decisión de tener un hijo a esa edad y la pareja del nutricionista fue letal.

Tamara Pettinato fue letal al opinar de la decisión de Alberto Cormillot de volver a ser padre a su edad. Ante eso, Estefanía Pasquini, la esposa del nutricionista, salió a cruzarla con una fuerte frase.

“No me parece correcto que la gente a los 85 años tenga un bebé. No me gusta que ella tenga 38 y…”, expresó la hija de Roberto Pettinato en Bendita (El Nueve) y causó revuelo.

Luego de eso, Estefanía publicó una historia en su perfil de Instagram. “Creo que más feo es que prendan fuego a una persona”, lanzó la esposa de Cormillot a modo de respuesta por las palabras de Tamara.

El posteo de Estefanía Pasquini tras las palabras de Tamara Pettinato. (Foto: Captura Instagram/elejercitodelam)

En su posteo, Pasquini hizo referencia al incendio en el que se vio involucradoFelipe Pettinato, el cual terminó con lamuerte del neurólogo Melchor Rodrigo.

De esa manera, Estefanía dejó en claro su indignación, luego de que la panelista de Bendita cuestionara la decisión de Alberto Cormillot de volver a ser papá después de los 80 años. Por el momento, Tamara no salió a responder esta frase de la nutricionista.

Qué dijo Estefanía Pasquini cuando le preguntaron por la frecuencia sexual con Alberto Cormillot

El mes pasado, Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot protagonizaron un particular momento en Cuestión de peso (eltrece) que generó la risa de todos en el piso. El médico reconoció que con su esposa se dan sus permitidos una vez por semana. “Nosotros le llamamos ‘la porquería’”, lanzó la nutricionista y desató las carcajadas de los presentes.

Estefanía Pasquini se incomodó cuando le preguntaron cómo es la intimidad sexual con Alberto Cormillot (Foto: Captura eltrece)

La frase no tardó en ser malinterpretada y el matrimonio estuvo en boca de todos. Luego, al aire de Socios del espectáculo (eltrece), Estefanía fue consultada sobre lo ocurrido y aseguró que se había reído mucho con la cantidad de notas con doble sentido que había leído sobre lo que había pasado al aire.

Por supuesto, Paula Varela, una de las cronistas del ciclo, aprovechó para preguntarle a la entrevistada cómo era su intimidad sexual con Alberto Cormillot. Claramente incómoda por la consulta, la nutricionista usó una frase icónica en la farándula. “No hablo de mi vida privada”, lanzó entre risas.