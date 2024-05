Estefanía Pasquini contó en detalle cómo fue el accidente que sufrió Alberto Cormillot

Durante la apertura de Cuestión de Peso (eltrece), su esposa reveló cómo fue la caída; luego, el médico habló desde su internación en el sanatorio Finochietto

En la madrugada de este lunes, Alberto Cormillot, de 85 años, fue internado de urgencia tras sufrir un accidente doméstico. Si bien existieron especulaciones acerca de una caída en su casa, en el inicio de Cuestión de Peso (eltrece) -programa en el cual trabaja- fue su esposa, Estefanía Pasquini quien describió en detalle el episodio que causó preocupación entre los participantes del ciclo.

Durante la apertura del programa, el conductor Mariano Massaccesi contó que “explotaron los teléfonos” de la producción con la intención de conocer el estado del nutricionista y si el golpe había sido serio. Además, dejó a todos los espectadores tranquilos, ya que aseguró que con el equipo del programa intentarían entrevistar a Cormillot desde el sanatorio Finochietto a donde fue trasladado.

“Tuvimos un accidente doméstico”, empezó Estefanía con su relato sobre el momento del incidente. “Él se despertó a las cuatro de la mañana para ir a la radio como todos los días y se ve que cerca de la cama quedaron los autitos o algo de Emilio [hijo del matrimonio]. Entonces, pisó y se cayó. Se dio contra la punta de una cómoda y se rompió tres costillas”.

Por su parte, el deportólogo Sergio Verón contestó a la pregunta de Massaccesi: “A las cinco ya empezó a sonar mi teléfono y yo dije: ‘Algo grave está pasando’”.

Alberto Cormillot es un integrante elemental del programa, desde su inauguración hace 18 años, fue el que guio a todos los participantes con sobrepeso a alcanzar su meta saludable y evitar otro tipo de enfermedades desencadenadas por esta cuestión. A pesar de su edad y del contratiempo que vivió, su esposa dejó en claro que estaba fuera de peligro.

La palabra de Alberto Cormillot tras el accidente

Durante el programa, Alberto Cormillot irrumpió con una videollamada en la que comunicó cómo está anímicamente y explicó cuáles serán los pasos a seguir, entre ello, una ausencia a su trabajo de forma temporal.

“Después de la oscuridad y un carrito de niño, que no estaba previsto, me jugaron una mala pasada y me caí. Me golpeé muy fuerte. Cuando tenés una costilla rota, en el mejor de los casos lo que podés hacer es moverte menos y esperar que el dolor se vaya, porque no se puede enyesar como un brazo o una pierna”, empezó su relato Cormillot.

“Ahora estoy sin dolor porque estoy quieto y con analgésicos por vena. Los médicos tenían miedo de que empiece a corcovear, pero no tenía dentro del rango quedarme, porque sabía que era una cosa complicada. Agradezco a Dios que fue solamente rotura de costillas y no otra cosa, porque realmente fue un golpe fuerte y justo contra una punta que era de madera bastante dura. Grité y Estefi se despertó enseguida”, agregó.

En tanto, comentó que hasta que “no se pueda manejar el dolor por boca”, es decir, con analgesia vía oral, no podrá retirarse del sanatorio. Por ende, se ausentará del programa. “Confío en los médicos que tengo, sé que están haciendo lo mejor posible y estoy en eso. Hago caso. Es más, no me dijeron que esté quieto, sino que me mueva en la pieza, porque quedarse quieto tampoco es bueno”, aclaró.