El exsenador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, reflexionó respecto de su trayectoria política y a meses de tras haber sido diagnósticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Dijo que “estamos de paso” y “las ideas quedan”. Mirá el video.

Durante una entrevista con LN+, Bullrich detalló: “Vivimos en un país demasiado personalista en donde el ego es un factor importante, lo verdaderamente importante es lo que se hace y cómo se hace, no quién lo hace. Nosotros estamos de paso y las ideas quedan”.

Bajo la misma línea, agregó: “Los políticos hacemos campaña diciendo que hay un líder mesiánico que nos puede salvar. Tenemos que entender aún así que no podemos solos, necesitamos la ayuda de otro y hay que aprender a pedirla”.

De cara al futuro político de la Argentina, el también exministro de Educación vaticinó en que “cuando aprendamos ser más humildes, a pedir ayuda a los demás y a decir la verdad en todo momento, vamos a construir una política más sana y una sociedad mejor”.

Con respecto a aquello que cree es “más importante” durante la etapa de la vida en la que se encuentra, admitió que para él es “el amor”. “En todo este tiempo aprendí a recibir y dar afecto como no me había pasado en toda mi vida. Es impresionante”, sostuvo. Y agregó: “Estoy en paz, una de mis preocupaciones cuando me diagnosticaron [ELA] era no perder el foco, entender para qué me había puesto Dios esta prueba y obrar en consecuencia. Creo que estoy haciendo eso, que no quiere decir que no pase malos días. Ayer fue uno donde la oscuridad me ganó. Esto es día a día”.

A continuación, Bullrich añadió que “sin el amor de mi familia y el amor de Dios no habría podido seguir”. En relación a su esposa, María Sequeiros, la caracterizó como “un ángel”. “Sin paz, no hay desarrollo y sin justicia, no hay paz”, reflexionó una vez más.

Esteban Bullrich: “Quiero que me recuerden como alguien que quiso traer paz”

Tras referirse al momento en el que no se encuentre en este mundo, Bullrich hizo mención al legado que dejará atrás y remarcó querer que las personas lo recuerden como “alguien que quiso traer paz” durante su paso por la función pública.

Una vez hecha la aclaración, el exsenador escuchó mensajes de apoyo por parte de distintos referentes. Entre ellos, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto y Florencio Randazzo.

Sobre algunos de los personajes políticos antes mencionados, solo accedió a detallar los años de trabajo en conjunto que cumplieron juntos. Con otros, se extendió un poco más. A Pichetto lo consideró “mi maestro en el Senado aun siendo del bloque opositor”.

En los últimos tramos del diálogo, también mencionó al exministro de Transporte y actual diputado electo, Randazzo, sobre quien dijo que “es un gran dirigente que luchan contra la grieta”. “Podemos superar la grieta”, cerró el exsenador.