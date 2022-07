Esteban Bullrich acompañó a su hija Margarita a La Voz Argentina

El exsenador, que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), no contuvo las lágrimas al escuchar a su hija de 18 años. La conmovedora reacción de la familia Montaner. Mirá el video.

Margarita Bullrich se presentó a La Voz Argentina (Telefe), pero no lo hizo sola, su papá, Esteban Bullrich, la acompañó y juntos protagonizaron un emotivo momento que trascendió la pantalla.

La hija del exsenador Esteban Bullrich -que padece esclerosis lateral amiotrófica y le brindó una entrevista a Marley junto a su padre- hizo que las cuatro sillas giraran al escucharla cantar Aprender a volar, de Patricia Sosa. La emoción se apoderó de Ricardo Montaner al ver que la joven de 18 años interpretó la canción con lenguaje de señas.

“Qué bueno que me di vuelta a la mitad de la canción para poder ver lo que estabas haciendo. Tenías muchas imprecisiones, imagino que por los nervios, pero nadie es dueño de la precisión completa, algo pasó, no sé qué fue, y Mau, Ricky y yo nos dimos vuelta casi juntos. Y lo que vi me dio un llanto muy grande“, dijo Ricardo entre lágrimas.

En ese momento, Margarita contó la difícil situación que atraviesa su familia desde que diagnosticaron con ELA a su padre. “Tuve un par de años difíciles. A mi papá hace un año o un poco más lo diagnosticaron con ELA y estuvo siendo un poco duro, pero fue algo que nos enseñó un montón como familia: la paciencia, aprender, sacar algo bueno de todo lo malo. La música es un alivio y por eso también en lenguaje de señas, para que todos lo puedan disfrutar y a modo de concientización”, explicó la hija de Esteban Bullrich.

“Yo giré porque la emoción de los chicos me llamó mucho la atención”, dijo Soledad Pastorutti. Lali coincidió y sostuvo que el interés por lo que estaba sucediendo en el escenario era muy grande.

Mau Montaner también se mostró emocionado: “Hay algo que sucede y que va más allá de la precisión, es casi sobrenatural, lo que conmueve y logra cambiar cosas”. “Hubo imprecisiones pero había algo que nos decía que teníamos que apretar el botón“, agregó Ricky Montaner.

“La música para mí es una escudo y una liberación de lo que siento y lo que soy. No sería lo mismo sin la música”, indicó Margarita antes de decidir sumarse al Team Mau y Ricky.

El exsenador estuvo a un costado del escenario junto con su familia y Marley, y pudo conocer a toda la familia Montaner una vez que su hija eligió a su equipo.

Mau y Ricky, como suelen hacer todos los coaches con los participantes que los eligen, fueron a saludar a los familiares de la flamante integrante de su equipo. “Qué lindas esas lágrimas, me conmueven mucho”, dijo Ricky al ver a Esteban y lo abrazó. “Es un orgullo y una fortuna tenerte en nuestro equipo, Margarita. Tu camino en este programa no es en vano, va a ser un testimonio hermoso para muchas familias y tanta gente allí afuera”, sostuvo Ricky.

Luego, Ricardo Montaner se sumó al encuentro, se acercó a Bullrich y le dijo: “Yo soy fan tuyo”.