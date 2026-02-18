“Este no es tu hijo, dámelo”: dos intentos de secuestro de niños en supermercados conmueven a Italia

Dos hombres fueron detenidos esta semana tras intentar arrebatar criaturas a sus madres en establecimientos comerciales de Bergamo y Caivano. Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, sacudieron a la opinión pública

El 15 de febrero, la normalidad de una familia en un supermercado Esselunga de Bérgamo se rompió en apenas 20 segundos. Las cámaras de seguridad registraron cómo un hombre se abalanza sobre una niña de año y medio que caminaba de la mano de su madre hacia la salida e intenta llevársela a rastras.

Todo ocurrió en un instante. El padre empujaba el carrito con las compras; la madre sostenía a la pequeña. El agresor —un ciudadano rumano de 47 años, sin domicilio fijo— se aproximó desde las puertas de entrada, agarró a la niña por la pierna derecha y tiró de ella hacia el interior del local. La madre no soltó a su hija y cayó al suelo arrastrada por la fuerza del hombre. El padre reaccionó de inmediato, golpeando al agresor hasta derribarlo. Un guardia de seguridad y varios clientes inmovilizaron al individuo hasta la llegada de la policía.

La niña ingresó en el hospital Papa Giovanni con el fémur fracturado. Su madre no sufrió heridas físicas, pero quedó en estado de shock tras el ataque.

El detenido no tenía antecedentes penales ni diagnósticos psiquiátricos conocidos, y los investigadores descartan que conociera a la familia. Según las primeras pesquisas, el hombre llevaba tiempo deambulando por distintas ciudades italianas sin destino fijo.

Su abogada, Erica Pasinetti, reveló este miércoles que el hombre afirma no haber distinguido si lo que tenía delante era una niña o un muñeco de peluche. “Llevaba chanclas, no tenía teléfono ni equipaje; fue un gesto irreflexivo”, declaró la letrada, quien ha solicitado una pericia psiquiátrica.

La fiscalía, por su parte, mantiene los cargos de tentativa de secuestro agravado y lesiones graves.

Caivano: “Este no es tu hijo, dámelo”

Intento de secuestro de un niño de 5 años en Caivano, Nápoles

Apenas tres días después, el martes 18 de febrero, el aviso de la propietaria de un supermercado en Caivano (Nápoles) a los Carabinieri fue directo: “Ha intentado raptar a un niño”.

La reconstrucción de los hechos muestra una secuencia difícil de explicar. Dos mujeres salían de comprar con sus hijos de 5 y 8 años cuando un hombre de 45 años, de nacionalidad ghanesa, se acercó a una de ellas. Tras espetarle: “Este no es tu hijo, dámelo”, intentó tomar al menor en brazos. Una cajera del establecimiento actuó como escudo entre el agresor y el niño, permitiendo que la madre se refugiara en su coche.

Según el comunicado oficial de los Carabinieri de Nápoles, la mujer estaba tan conmocionada que no fue capaz de articular palabra durante el trayecto a casa. Solo cuando los agentes llamaron a su puerta, tras haber revisado ya las grabaciones, rompió a llorar y relató lo sucedido. El sospechoso fue localizado poco después en las inmediaciones del supermercado y arrestado.

El antecedente en Roma: un malentendido que desató la psicosis

Días antes de que estos ataques reales sacudieran al país, un malentendido en el barrio romano de Monteverde ya había empezado a gestar un clima de sospecha. El 11 de febrero, una mujer se presentó en un jardín de infantes con fotografías de dos niños en su teléfono móvil. La portera creyó reconocer a una de las alumnas del centro; una maestra, al no recibir autorización alguna, le impidió llevarse a la niña. Los padres de la pequeña presentaron denuncia ante la policía. La noticia de un “intento de secuestro” circuló masivamente por grupos de WhatsApp durante horas.

Las cámaras de seguridad ofrecieron la versión real de los hechos: la mujer era una niñera que, en su primer día de trabajo, se había equivocado de edificio. Tras ser rechazada en el primer centro, se dirigió a la escuela contigua y recogió a los menores que legalmente tenía asignados. La psicosis vecinal se disipó. Hasta que, días después, los casos de Bergamo y Caivano demostraron que el temor, esta vez, no era infundado.

Fuente: Infobae