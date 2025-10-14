Este miércoles se habilitan las inscripciones online para el curso de manipulación de alimentos

La capacitación se dictará el 20 y 21 de octubre. Habrá 80 cupos disponibles. Permite acceder al carnet de manipulación, requisito esencial para quienes trabajan con alimentos en la ciudad.

La Municipalidad de Trelew, a través del área de Bromatología, informa que este miércoles 15 de octubre, a partir de las 8, se abrirá la inscripción online para una nueva edición del curso de manipulación de alimentos.

La capacitación se dictará los días 20 y 21 de octubre de 8:30 a 12:30, en el Centro Cultural (9 de Julio 655), con un cupo de 80 personas.

El enlace estará disponible en las historias de las redes sociales oficiales y canal de WhatsApp 👉 trelew.gob.ar/manipulacion-de-alimentos

El curso está destinado a quienes desarrollan actividades relacionadas con la elaboración y/o comercialización de alimentos y necesiten obtener o renovar el carnet de manipulación de alimentos. Es requisito contar con domicilio en Trelew.

El objetivo de esta propuesta, de alcance nacional, es capacitar a los manipuladores de alimentos en buenas prácticas de manipulación, promoviendo conductas saludables que permitan prevenir Enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETA) y garantizar la inocuidad de los productos que llegan al consumidor.

Durante la capacitación se abordarán aspectos vinculados a la correcta manipulación, conservación y transporte de los alimentos, fomentando un desempeño responsable tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana.

Próximas fechas del curso

• 30 y 31 de octubre: de 8:30 a 12:30, en el Centro Cultural (9 de Julio 655). 80 cupos.

Inscripción virtual: viernes 24 de octubre.

Requisitos y vigencia del carnet sanitario

Se recuerda a la comunidad que se encuentra en vigencia la Ordenanza N° 13.914/25, que establece la sustitución de la Libreta Sanitaria por el Carnet Sanitario para todas aquellas personas que manipulen alimentos.

Cabe aclarar que las libretas renovadas durante el 2025 continúan vigentes hasta la fecha de vencimiento del apto médico, no siendo necesario reemplazarlas por el carnet durante este año.