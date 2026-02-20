Estalló un paquete con explosivos en la Escuela Superior de Gendarmería: hay cuatro heridos y 320 evacuados

El incidente ocurrió cuando el personal manipuló una encomienda que había sido recibida cuatro meses antes en la sede ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades confirmaron a Infobae que el paquete contenía un artefacto detonante

Una explosión en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina activó un amplio operativo de seguridad en el edificio ubicado en Avenida Paseo Colón 533, Ciudad de Buenos Aires. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el incidente ocurrió cerca de las 13.49, cuando personal de la fuerza manipuló una encomienda que permanecía resguardada en el piso 11 desde hacía por lo menos cuatro meses.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, al abrir el paquete se produjo una detonación que afectó a cuatro integrantes de la fuerza. Dos de los efectivos sufrieron quemaduras y fueron trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Argerich, mientras que un tercero recibió asistencia en el lugar y una cuarta víctima debió ser asistida con oxígeno. Las autoridades precisaron que los heridos están fuera de peligro.

Fuentes que intervinieron en el lugar confirmaron a Infobae que lo que detonó fue un explosivo. El hecho motivó la intervención del Departamento de Explosivos (DEP), que llevó adelante el perímetro preventivo y la evacuación parcial del edificio.

De manera preventiva, se evacuaron a 320 personas: 120 correspondientes al edificio de Paseo Colón 533 y 200 al edificio contiguo de Paseo Colón 525.

Según supo este medio, la encomienda había sido recibida al menos unos cuatro meses antes y estaba bajo resguardo hasta que fue abierta.

Hasta el momento, no se reportaron otros lesionados y las fuerzas de seguridad continuaban trabajando en el lugar para determinar el origen y las características del artefacto involucrado.

En el lugar interviene Policía de la Ciudad, SAME y Bomberos de la Ciudad. También hay personal de la Brigada especial federal de rescate de la Policía Federal Argentina en el edificio, que trabajan en el subsuelo y revisan que no haya más explosivos.

En el lugar hay personal del SAME para asistir a los afectados

Según señalaron, además del paquete que detonó había otras dos encomiendas que decidieron no abrir por precaución. Ambos quedaron a disposición de personal especializado para analizarlos. Minutos antes de las 15 ya habían descartado que fueran peligrosos.

La Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina es la unidad académica de la Fuerza que, según su página oficial, tiene como principal misión “la actualización y el perfeccionamiento del Oficial”.

“La misma paso a constituirse en la Unidad Académica de Posgrados, ampliando su oferta educativa en forma significativa, fue mediante la creación del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional (IUGNA), mediante Ley Nro 26.286 y de su Estatuto Académico, aprobado por Resolución del Ministerio de Educación de la Nación Nro 417/10″, indican el sitio donde muestra su oferta académica.

En dicha institución también se desarrollan los ciclos complementarios (Licenciatura Seguridad Pública, Licenciatura Administración Pública y Licenciatura Criminalística) para quienes posean un título de pregrado y el profesorado universitario.

Entre los cursos de regulares o ciclos de complementación curricular de educación permanente que ofrecen, están el de Oficial del estado mayor, Auxiliar de estado mayor, Oficial de plana mayor y el curso de actualización y nivelación para profesionales (Modalidad a distancia).

También se puede cursar el ciclo de licenciatura en administración pública, en criminalística, en seguridad pública y el profesorado en la disciplina correspondiente a la carrera de base.

Fuente: Infobae