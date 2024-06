Estafadora cripto robó US$ 4.500 millones y la buscaba el FBI, pero ahora creen que la mató su guardaespaldas

La búlgara Ruja Ignatova despareció en 2017, después de recaudar más 4.500 millones de dólares de inversores de todo el mundo. Nuevas investigaciones sugieren que podría haber sido asesinada por sus propios colaboradores.

Un nuevo capítulo se suma a la increíble historia de Ruja Ignatova, una búlgara que encabeza la lista de las 10 personas más buscadas por el FBI por estafar a inversionistas por un monto de 4.500 millones de dólares a través de una criptomoneda falsa.

El rastro de Ruja Ignatova se perdió en 2017, cuando tomó un vuelo de Sofía a Atenas. Las autoridades estadounidenses advirtieron que podría haber cambiado su apariencia desde que desapareció.

En septiembre de 2019, BBC lanzó un podcast que relataba el particular caso de Ignatova. La cadena británica recientemente investigó los estrechos lazos de esta mujer, apodada la criptoreina, con un supuesto jefe del crimen organizado búlgaro. Las informaciones sugieren que fue asesinada brutalmente. Es por eso que ahora no se sabe si la presunta estafadora está disfrutando de los miles de millones que robó o si fue asesinada por las mismas personas a las que pagaba para que la protegieran.

Quién es Ruja Ignatova

Ruja Plamenova Ignatova nació el 30 de mayo de 1980 en Ruse, Bulgaria. A los 10 años emigró a Alemania con su familia, y pasó parte de su infancia en ese país. Una vez culminada la secundaria, obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Oxford. Luego, en 2005 obtuvo un doctorado en derecho internacional privado de la Universidad de Constanza.

Hasta ese momento su vida parecía la de una profesional más. Hasta que en 2014 Ignatova creó OneCoin, un sistema de criptomonedas que, según la mujer, era muy rentable a largo plazo. Durante los tres años siguientes, se dedicó a recorrer el mundo asistiendo a conferencias en las que promocionaba su empresa como la mejor de todas.

OneCoin les prometió a todos sus usuarios el intercambio de la criptomoneda en dinero en efectivo. Cosa que para principios de 2017 no estaba sucediendo y los inversores comenzaron a preocuparse. La mujer respondía que la situación se iba a resolver, y en octubre de ese año se convocó a una gran reunión en Lisboa. El día llegó y Ruja no apareció. Ignatova había creado un fraude inteligentemente disfrazado que no contaba con el registro digital propio de criptomonedas legítimas.

Ese año, cuando investigadores de Alemania y Estados Unidos se acercaban a ella, tomó un vuelo de Sofía (Bulgaria) a Atenas (Grecia). Ruja no volvería a ser vista.

En OneCoin, entre agosto de 2014 y marzo de 2017, según BBC, se invirtieron más de US$4.000 millones.

Debido a la gran estafa, Estados Unidos emitió una orden federal de arresto contra la “criptoreina” y su socio, Mark Scott, un ex abogado corporativo. Scott fue declarado culpable de conspiración para cometer blanqueo de dinero y conspiración para cometer fraude bancario. En cuanto a Ignatova, está acusada de 8 delitos, entre ellos fraude electrónico y de valores.

Los equipos de Eye Investigations y Panorama de la BBC investigaron durante todo el año pasado qué sucedió con ella y si sigue con vida. La clave para ello fue establecer quién formaba parte de su círculo íntimo.

Personaje clave: el guardaespaldas de Ignatova

Richard Reinhardt, quien junto al FBI inició la investigación sobre la criptomoneda OneCoin para el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), habló con la BBC sobre un personaje clave que los investigadores nunca habían mencionado públicamente. Se trataría de Hristoforos Nikos Amanatidis, conocido como “Taki”, encargado de proteger a Ignatova.



Reinhardt reveló que su equipo recibió información indicando que un narcotraficante de alto perfil estaba a cargo de la integridad física de Ignatova. Esto coincidía con datos anteriores: los abogados del gobierno de Estados Unidos habían dicho en 2019 que su jefe de seguridad era una importante figura del crimen organizado en Bulgaria, pero no lo habían identificado.

“Tenemos evidencia de que un traficante de drogas muy importante, si no el más prolífico de todos los tiempos en Bulgaria, estaba estrechamente vinculado a OneCoin y ejerció de guardaespaldas personal de Ruja Ignatova”, dijo un asistente del fiscal. Según la BBC, posiblemente la mujer le pagaba a “Taki” unos US$110.000 al mes a cambio de protección. Era el mismo “jefe de seguridad” al que un abogado del gobierno estadounidense involucró en la “desaparición” de la búlgara ante un tribunal.

Esta teoría parece respaldada por documentos de Europol, la oficina que coordina a las policías de la Unión Europea, vistos por la BBC, que muestran que, antes de que desapareciera, la policía búlgara había establecido conexiones entre ella y “Taki”, dado que el hombre habría utilizado la red financiera de OneCoin para lavar las ganancias del narcotráfico.

Un presunto jefe de una organización de crimen organizado estaría involucrado en la desaparición de Ignatova

En su Bulgaria natal, “Taki” es casi un mito de la delincuencia, una especie de “El Chapo” Guzmán o Pablo Escobar. Se sospecha que es el jefe de una organización de crimen organizado y un prolífico traficante de drogas. Él y sus socios han sido investigados allí por robo a mano armada, tráfico de drogas y asesinato, pero nunca ha sido procesado con éxito.

“Es el jefe de la mafia en Bulgaria; extremadamente poderoso”, asegura Ivan Hirstanov, ex viceministro búlgaro, que en 2022 investigó las denuncias de que “Taki” dirigía una red criminal con la ayuda de funcionarios corruptos.

“Taki es un fantasma. Nunca lo verás. Solo escuchas hablar de él. Te habla a través de otras personas. Y si no escuchas, simplemente desapareces de la Tierra”. Así describe Hristanov al presunto capo búlgaro.

La BBC escribió al gobierno búlgaro sobre las acusaciones acerca de funcionarios corruptos aunque no respondieron. La fiscalía de la capital búlgara, Sofía, dice que “no encubre delitos ni a personas que posiblemente hayan cometido delitos”.

Se cree que “Taki” ahora vive en Dubái, donde Ignatova compró un ático de lujo y donde recibió decenas de millones de dólares en sus cuentas del fraude de OneCoin.

Las sospechas de la muerte de Ignatova

En 2022, el periodista de investigación búlgaro Dimitar Stoyanov y sus colegas del medio de noticias bird.bg obtuvieron un informe policial hallado en la casa de un oficial de policía búlgaro asesinado. En el documento, un informante policial relata haber escuchado al cuñado de “Taki” decir, estando borracho, que Ignatova había sido asesinada por orden del propio “Taki” a finales de 2018, y que su cuerpo fue descuartizado y arrojado al mar Jónico desde un yate.



Stoyanov considera este relato “muy, muy factible”, aunque la BBC no ha podido verificar esta afirmación.

La hipótesis de sus socios en sus negocios es que “Taki” decidió acabar con Ignatova cuando las autoridades pusieron la lupa sobre ella y se convirtió en una carga para él. Esos socios incluyen a Krasimir Kamenov, conocido como “Kuro”, buscado por la Interpol por cargos de asesinato.

Stoyanov afirma que “Kuro” le dijo que había escuchado a “Taki” discutir su negocio criminal frente a Ignatova, y cuando había cuestionado que “Taki” hiciera eso, este respondió: “No te preocupes, ella está muerta”.

“Kuro” también decía haber hablado con la CIA sobre “Taki” y las sospechas de que fue él quién ordenó el asesinato de Ignatova. Fuentes cercanas a Kamenov confirmaron a la BBC que esta reunión tuvo lugar a fines de 2022.

“Kuro” fue asesinado en mayo de 2023 en su casa de Ciudad del Cabo, junto con su esposa y otras dos personas que trabajaban para él. La policía sudafricana todavía está buscando a los asesinos, pero el ex viceministro búlgaro Hristanov cree que el asesinato de “Kuro” está relacionado con “Taki”.

“Algunas personas tuvieron que ser eliminadas porque sabían demasiado sobre ‘Taki’. Fue una especie de ejecución pública que se parecía más a una declaración del tipo ‘Ten cuidado con quien tratas’”, contó.

El periodista Dimitar Stoyanov dice que él y sus colegas han enfrentado amenazas de muerte, después de publicar sus informaciones sobre la muerte de Ignatova, lo que lo ha obligado a dejar temporalmente Bulgaria. Es la cuarta vez en su carrera.

“Taki” nunca fue arrestado por el presunto asesinato de Ignatova. El cuerpo de la mujer no fue encontrado y los investigadores afirman que no tienen suficiente evidencia para enjuiciarlo. Sin embargo, Richard Reinhardt, exinvestigador del IRS, cree que es probable que Ignatova esté muerta dado que lo recopilado hasta ahora, encaja con los métodos operativos de los carteles de drogas.

La BBC contactó a los abogados de “Taki” para obtener comentarios sobre las acusaciones presentadas en esta investigación, pero no recibieron respuesta.

El equipo de la BBC detrás del podcast The Missing Cryptoqueen (La reina de las criptomonedas desaparecida) ha recibido mensajes de personas que dijeron haber visto a Ignatova después de su presunto asesinato y dieron pistas sobre su paradero. Es que podría ser que los rumores de su muerte sean solo otra maniobra brillante para desviar la atención. De ser así, a medida que pasen los años, es probable que sea cada vez más difícil para ella permanecer prófuga.

Según Reinhardt, el FBI “no mantiene a la gente en la lista de los diez más buscados por diversión”. Pero solo eliminarían a alguien si hubiera “pruebas definitivas” de su muerte. Y, dadas las circunstancias, con Ruja Ignatova puede que nunca las haya. Eso significa que, al menos por ahora, la reina de las criptomonedas desaparecida seguirá siendo una fugitiva.

