Estafa $Libra: denuncian que Mauricio Novelli movió fondos a pesar de la prohibición judicial

Servini dispuso en mayo el congelamiento de sus bienes y los activos financieros, sin embargo se detectaron movimientos en varias redes. Uno de los afectados por la presunta criptoestafa asegura que la causa avanza en Estados Unidos.

Al mismo tiempo que el Congreso destraba la comisión investigadora de la presunta estafa $Libra y que la causa radicada en el juzgado de Nueva York avanza en la recolección de la prueba, la Justicia argentina detectó que Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, socios del presidente Javier Milei, habrían movido fondos en sus cuentas en los últimos días.

“Parece que el fiscal (Eduardo) Taiano encontró las cuentas de Novelli y Terrones Godoy en la red de Ethereum relacionadas a $Libra. Esto surge del pedido de información a Binance. Estuvieron moviendo dinero hasta hace 30 días… es realmente un escándalo”, aseguró este martes el ingeniero informático Fernando Molina en su cuenta de X.

La causa que tiene en la mira a Milei y parte de su Gabinete se tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de la jueza María Servini, y la Fiscalía que conduce Eduardo Taiano. En ese expediente, en mayo, Servini dio la orden de “no innovar” por 90 días, es decir, dispuso el congelamiento de los bienes y activos financieros de Novelli y Terrones Godoy.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que habrían incumplido la orden judicial. “Una de las cuentas asociadas a Terrones Godoy, que presuntamente estuvo involucrada en $Libra, tuvo movimientos el pasado viernes en la red de Arbitrum. La investigación del fiscal solo se basó en la red de Ethereum y Tron, pero hay movimientos en otras redes también como Base, BNB, etc.”, agregó Molina.

De confirmarse la información, las querellas y la Fiscalía podrían solicitar la prisión preventiva de los imputados, dado que el hecho podría entorpecer la investigación y hacer peligrar su objeto. Novelli además tiene el antecedente de haber vaciado su caja de seguridad apenas tres días después de que Milei hubiera promocionado la cripto.

El trader, quien tiene una relación de años con los hermanos Milei, acumula denuncias públicas por cobrar las entrevistas con el jefe de Estado. En su currículum también se destaca como nexo entre Javier Milei, Hayden Davis y el sigapurense que se hacía llamar Julián Peh, (Peh Chyi Hau), con los que habrían armado el esquema del lanzamiento de $Libra y su rápida caída. El encuentro se habría producido en 2024 en el Forum Tech que organizó junto con su socio Terrones Godoy.

Una de las víctimas de $Libra asegura que la causa avanza “en todos los frentes”

Martín Romeo, quien está presentado en la causa por la presunta criptoestafa como querellante por ser uno de los afectados, se mostró optimista con el avance de la investigación, tanto en Argentina como en el exterior. “Si la Justicia acá no quiere quedar atrás y no quiere quedar en evidencia, tiene que empezar a avanzar porque la causa también avanza en Estados Unidos y en Estados Unidos no es joda”, advirtió.

Además, adelantó que no cree que la etapa de recolección de pruebas se extienda más allá de este año y que ya están evaluando los próximos pasos. “Ya falta muy poco, no queda mucho más por pedir. En algún momento tendrán que declarar, se pedirán detenciones, es algo que ya estamos evaluando con los abogados”, concluyó.

Más denuncias sobre el tarifario para entrevistarse con Milei complican a Karina

Romeo además denunció la existencia de un supuesto “tarifario de Karina” para acceder al presidente Javier Milei, que incluía precios para reuniones y hasta para posteos en las redes sociales que promocionaron el token.

Durante una entrevista en Splendid AM 990, Romeo reveló detalles que han ido recopilando. “Desde la primera semana que nos metimos de lleno a la causa $Libra nos empezó a llegar información de todos lados”, contó. Y disparó: “Había un tarifario de Karina para posteos de Milei, para reuniones, para todo. Nos dicen que la reunión costaba 50.000 dólares y que el posteo costaba 500.000“.

El querellante, que trabajó para una consultora de blockchain y para Naciones Unidas, destacó el rol que jugó la confirmación del presidente a medios internacionales. “No nos olvidemos que el presidente no solo hace un posteo, sino que confirma a Bloomberg que el posteo era cierto. En el momento que Bloomberg publica que tiene la confirmación de Milei, se hace un efecto en cadena”, explicó.







