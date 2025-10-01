Estafa $LIBRA: confirman que Mauricio Novelli es el dueño de una de las billeteras que estuvo detrás del lanzamiento del criptoactivo

La plataforma Binance Exchange identificó al empresario argentino y aportó más de 200 páginas con movimientos de su cuenta

Uno de los protagonistas locales del lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA, Mauricio Novelli, estuvo detrás de una de las billeteras virtuales que aportó fondos de manera anónima para engrosar la operatoria, influir en su cotización y obtener ganancias vertiginosas, según surge de nuevos datos a los que accedieron los integrantes de la comisión investigadora del Congreso.

El nombre de Novelli como dueño oculto de esa billetera virtual consta en la respuesta oficial que la firma Binance Exchange, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por su volumen, le remitió a la comisión. Para los legisladores, el dato permitiría comenzar a desenredar el entramado que subyace debajo de la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei.

En su respuesta a la comisión, Binance detalló que detalló que su “equipo de investigaciones especiales” determinó que Novelli es dueño de esa billetera virtual y que cerró la cuenta que operaba en la plataforma el jueves 6 de marzo pasado. Es decir, veinte días después de desatado el escándalo y en momentos en que la investigación judicial daba sus primeros pasos. Por ejemplo, con el cruce de los teléfonos de los principales acusados.

La respuesta de Binance incluye más de 200 páginas con detalles sobre los movimientos de fondos vinculados a Novelli mientras mantuvo activa su cuenta en la plataforma. Ese período abarca, según reconstruyó LA NACION, los meses en los que organizó el evento Tech Forum junto a su socio Manuel Terrones Godoy, como el período en que se gestó $LIBRA junto al propio Terrones Godoy y el estadounidense Hayden Davis.

A lo largo de esos meses, Novelli registró movimientos de fondos entrantes a su billetera y salientes a terceros que la comisión procurará desentrañar con el apoyo de expertos. Entre otros motivos, según indicaron dos legisladores consultados por LA NACION, porque algunos de esos giros son próximos a las fechas en que Novelli, Terrones Godoy y Hayden Davis ingresaron a la Casa Rosada, autorizadas por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para reunirse con el Presidente.

Desde que estalló el escándalo, la noche del 14 de febrero pasado, Milei jamás criticó a Novelli, Terrones Godoy o Davis. Por el contrario, durante la entrevista que la noche del lunes 17 de febrero concedió a Jonatan Viale –y que en un momento detuvo y corrigió Santiago Caputo-, el Presidente sostuvo que se trataba de “un asunto entre privados”. Aquellos que invirtieron, adujo, sabían que era como “apostar en un casino” o jugar a la “ruleta rusa”, y que él no “promocionó” el criptoactivo, sino que lo “difundió”.

El volumen de información que aportó Binance Exchange a la comisión investigadora, en tanto, también podría clarificar cómo fue la organización de Tech Forum, en octubre de 2024. Es decir, el evento en el que Milei se reunió a solas y se sacó selfies con algunos empresarios –como el dueño de la firma KIP Protocol, Julian Peh-, pero soslayó a otros, como el CEO de Cardano, Charles Hoskinson, quien denunció que Novelli y Terrones Godoy le indicaron que ellos eran el puente para acceder al jefe de Estado y que si les pagaba, “cosas mágicas pasarían”.

Según detalló la legisladora Sabrina Selva (Unión por la Patria) a los restantes miembros de la comisión, Binance remitió un archivo en formato Excel de más de 200 páginas en el que constarían todos los movimientos registrados en la billetera de Novelli desde la apertura de su cuenta, con sus fechas respectivas.

“Esta información la pidió la querella en la causa y la plataforma Binance remitió esta misma respuesta al fiscal Eduardo Taiano en mayo pasado. El fiscal dijo en su momento que no la podía procesar; nosotros, en el muy poco tiempo al que accedimos a esta información pudimos detectar transferencias de dinero en fechas que coinciden con visitas de Novelli a la Casa Rosada y a la quinta de Olivos”, indicó Selva durante la reunión de comisión.

Tras acceder al material, los legisladores acordaron analizar el contenido con especialistas y remitir la información al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la pesquisa en los tribunales federales de Comodoro Py tras el corrimiento de María Servini, y a los querellantes en esa misma pesquisa, para luego evaluar los pasos seguir.

La confirmación de la presencia de Novelli detrás de una de las billeteras virtuales que protagonizó el cuestionado lanzamiento y colapso de la criptomoneda se conoció solo horas después de que Hayden Davis reclamara en Estados Unidos la desestimación de la demanda colectiva (“class action”) que afronta en los tribunales federales de Nueva York. Planteó que si los inversores se apoyaron en algo para decidir si compraban el criptoctivo, fue en el posteo que emitió el presidente Milei, el 14 de febrero.

Disputa en Nueva York

La demanda colectiva que se sustancia en Estados Unidos se centra en el presunto fraude y manipulación de precios que habrían cometido los Davis y otros acusados durante los lanzamientos de $LIBRA, el 14 de febrero pasado, y de $M3M3, de diciembre del año pasado, en perjuicio de Anuj Mehta y Omar Hurlock, entre otros inversionistas que alegan haber sufrido pérdidas al adquirir estos tokens.

Hayden Davis aparece como el principal acusado en Nueva York, pues se alega que él insinuó o sugirió, a través de publicaciones en X y declaraciones en conferencias, que $LIBRA “estaba afiliado con el gobierno argentino y específicamente con la administración del Presidente Javier Milei”. Los demandantes también afirman que Davis habría declarado a terceros durante una conferencia que “tenía ‘control’ sobre Milei”, además de subir posteos a redes sociales que demostrarían su vínculo con el Presidente, como una foto de ambos dentro de la Casa Rosada, para sugerir que influía sobre el jefe de Estado y sus principales colaboradores.

En su última presentación, sin embargo, la defensa de Davis adujo que tales afirmaciones son “meras exageraciones” de los inversores que lo demandaron y que no constituyen declaraciones sobre las que un inversor razonable se apoyaría -o debería apoyarse- al momento de evaluar un proyecto.

En un memorando de 83 páginas que agrupó los argumentos de Hayden, Gideon y Thomas Davis, y de la empresa que integran, Kelsier Labs, los demandados replicaron que los planteos de los impulsores de la demanda colectiva no cumplen con los requisitos legales para avanzar, calificándolas de “hechos aislados presentados como rompecabezas”.

A lo largo de su memorando, Davis no aludió por sus nombres a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o a los otros protagonistas locales del proyecto, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Pero aludió en 51 ocasiones al Presidente. Entre otros motivos, para descargar en él una eventual responsabilidad por las pérdidas que pudieran haber afrontado los inversores. “Si los inversores confiaron en alguna declaración, fueron las verdaderas declaraciones de Milei”, adujo, “no ninguna declaración falsa de Davis o cualquier otro”.

La defensa de Davis sostuvo, además, que tanto Hurlock como Mehta utilizaron plataformas de trading (como Phantom y Bullx) cuyos términos de servicio les advirtieron de forma expresa sobre la alta volatilidad, el riesgo de pérdida total de valor y la posibilidad de que terceros crearan tokens fraudulentos o realizaran “rug pulls”, es decir, una extracción de liquidez. Por tanto, completó, los inversionistas “expresamente asumieron los riesgos”.

Otra defensa

El cofundador de Meteora, Benjamin Chow, presentó su propia moción de desestimación. Argumentó que solo cumplió el rol de desarrollador de software y se abocó a proporcionar soporte técnico para la plataforma Meteora, un protocolo de finanzas descentralizadas en la cadena de bloques Solana. Y planteó que Meteora es una plataforma que cualquiera puede usar para generar liquidez.

Chow negó, además, haber participado en las tácticas manipuladoras alegadas por los demandantes, como el congelamiento de la cartera $M3M3, la extracción de liquidez, o la cuestionada compra y venta de $LIBRA o $M3M3, más allá de haber recibido una compensación estándar por su labor. Y su defensa alegó que no se puede responsabilizar a un desarrollador de software por el “mal uso de la plataforma por parte de un tercero”. Extender la responsabilidad a los desarrolladores, plantearon, sería similar a responsabilizar a NASDAQ por un fraude bursátil cometido por una empresa listada.

Chow también refutó que haya actuado con intención fraudulenta. Señaló que su participación en las discusiones de planificación o el cálculo de opciones de liquidez fueron consistentes con su rol legítimo de soporte técnico, al punto que remarcó sentirse totalmente estafado por Davis, lamentando haberlo “habilitado” a operar, lo cual es más consistente con la sorpresa que con la intención fraudulenta.

Mientras tanto, los impulsores de la demanda colectiva también se presentaron ante la jueza Rochon, que volvió a rechazar sus pretensiones. Solicitaron que citara a una audiencia en la que debería declarar Chow ya que afirmaron contar con nueva evidencia que pondría en duda su supuesto papel como mero desarrollador de software o consultor sin control alguno sobre lo ocurrido y podría clarificar sobre su participación durante la gestación y el lanzamiento de $LIBRA. Pero la magistrada denegó la petición.

Rochon, que semanas atrás se declaró “extremadamente escéptica” respecto a la viabilidad de los reclamos durante una audiencia con todas las partes, despachó que el pedido del estudio Burwick Law era inadmisible. Ahora, la jueza deberá evaluar si las acusaciones de fraude presentadas por el mismo bufet cumplen con el alto umbral de prueba exigido por la ley federal, o si, como argumentan los demandados, se trata de un intento de responsabilizar a terceros por las pérdidas propias de invertir en memecoins.

Por Hugo Alconada Mon-La Nación