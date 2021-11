Estados Unidos y China acuerdan cooperar para abordar la crisis climática

En el marco de las negociaciones sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26), Estados Unidos y China acordaron cooperar para abordar la crisis climática. El pacto es visto como un incentivo para plasmar acuerdos más contundentes durante la cumbre, que hasta el momento son vistos por muchos activistas y expertos como insuficientes.

Los dos mayores emisores de dióxido de carbono en el mundo, Estados Unidos y China, acordaron intensificar la cooperación para abordar la crisis climática. Ambas partes se comprometieron a reducir las emisiones de metano, eliminar el consumo de carbón y proteger los bosques.

Este martes, el compromiso de los países fue anunciado por el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, y su homólogo chino, Xie Zhenhua, mediante una conferencia de prensa.

Por el lado de Estados Unidos, Kerry sentenció: “las dos mayores economías del mundo han acordado trabajar juntas”. Además dijo que esperaba que el acuerdo fuera un incentivo para que la COP26 sea exitosa y reconoció que todavía hay un “largo camino por delante”.

En cuanto a China, Xie afirmó que es un paso para que el país asiático fortalezca sus objetivos de reducción de emisiones.

“Es beneficioso no solo para nuestros dos países, sino para el mundo en general, que dos grandes potencias del mundo, China y Estados Unidos, asuman responsabilidades y obligaciones internacionales especiales”, anunció el enviado especial chino.

China y EE. UU. compartirían tecnología para luchar contra la crisis climática

Además, por primera vez, China se acordó tomar medidas energéticas que contrarresten las fugas de metano.

Las dos partes se comprometieron también a compartir tecnología que permita reducir las emisiones y a reunirse gradualmente para formular acciones concretas durante esta década que, según reconocieron, será clave para combatir la emergencia climática.

No es la primera vez que los dos países colaboran en temas climáticos. En 2014, un compromiso bilateral fue uno de los impulsos más importantes para llegar a los acuerdos de París en 2015. Unos pactos globales que siguen siendo exaltados durante la cumbre de este año.

Sin embargo, la cooperación entre ambas partes se pausó cuando el expresidente estadounidense Donald Trump desconoció el Acuerdo de París. Y después de un aumento de la tensión en las relaciones entre EE. UU. y China durante la era Trump.

Un pacto “esperanzador”, pero con algunas deficiencias

El acuerdo ha sido aplaudido por la Unión Europea y la ONU. El vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, afirmó a la agencia de noticias Reuters que se trata de un pacto que da lugar a esperanzas.

También se pronunció en su cuenta de Twitter: “Es realmente alentador ver que esos países que estaban en desacuerdo en tantas áreas han encontrado puntos en común sobre cuál es el mayor desafío que enfrenta la humanidad hoy”.

Good news that US and China have found common ground on climate. This is a challenge which transcends politics. Bilateral cooperation between the two biggest global emitters should boost negotiations at #COP26 . Now we must find the global deal that keeps 1.5 degrees alive.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo en un tuit que “hacer frente a la crisis climática requiere la colaboración y la solidaridad internacionales, y este es un paso importante en la dirección correcta”.

I welcome today's agreement between China and the USA to work together to take more ambitious #ClimateAction in this decade.

Tackling the climate crisis requires international collaboration and solidarity, and this is an important step in the right direction. #COP26

— António Guterres (@antonioguterres) November 10, 2021