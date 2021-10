Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres a viajeros completamente vacunados

A partir del próximo noviembre volverá a fluir el tránsito terrestre entre Estados Unidos, Canadá y México, paso congelado desde hace 19 meses debido a la pandemia del Covid-19. Las autoridades estadounidenses anunciaron que el ingreso será permitido a ciudadanos extranjeros completamente vacunados, independientemente del motivo del viaje. Una flexibilización similar está prevista para el mismo mes sobre los trayectos aéreos internacionales.

Terminan 19 meses de las restricciones sin precedentes al transporte terrestre entre Estados Unidos, Canadá y México. Una medida para frenar la pandemia del Covid-19, pero que causó profundos daños a las economías locales e impidió las visitas entre amigos y familiares en ambos lados de las fronteras.

El secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas, confirmó que las prohibiciones se levantarán a principios de noviembre, aunque para ello las personas que quieran ingresar deben estar completamente vacunadas.

Los legisladores de los estados fronterizos del territorio estadounidense elogiaron la medida. “Desde el comienzo de la pandemia, los miembros de nuestra comunidad transfronteriza compartida han sentido el dolor y las dificultades económicas de los cierres fronterizos terrestres. Ese dolor está a punto de terminar”, señaló el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Durante meses, tanto México como Canadá han presionado al Gobierno de Joe Biden para que alivie las restricciones. Sin embargo, la prohibición se mantiene para los visitantes que no estén inmunizados.

Las medidas también aplicarán a las entradas marítimas con ferry.

The CDC said last week that all vaccines approved by the US Food and Drug Administration (FDA) and the World Health Organization (WHO) would be accepted for entry by air, the official pointed out. https://t.co/vw1m5Y0OuO

— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) October 13, 2021