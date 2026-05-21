Estados Unidos le sacó la visa a un exfuncionario de Milei que relacionaron con la pesca ilegal china en Argentina

“Proteger la abundancia de los océanos del mundo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una prioridad global de EE.UU. bajo la presidencia de Donald Trump”, remarcaron.

El Gobierno de Estados Unidos informó este miércoles que decidió revocarle la visa a Pablo Ferrara Raisberg, excoordinador general en la Cancillería de Javier Milei, que había sido relacionado con la pesca ilegal china en Argentina en marzo de 2024.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, brindó los detalles a través de un posteo que compartió en su cuenta oficial de X. El extenso texto comienza remarcando que “proteger la abundancia de los océanos del mundo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una prioridad global de EE.UU. bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio”.

“Hoy, el Departamento de Estado utilizó una nueva política para restringir la emisión de visas a 24 individuos y revocó las visas del exfuncionario argentino Pablo Ferrara y del mexicano José Ali Amado por enriquecerse a través de tales actividades. Aquellos que ilegalmente agotan los recursos pesqueros disponibles para EE.UU. y el mundo no son bienvenidos en nuestro país”, denunció el funcionario de Donald Trump.

Raisberg renunció en marzo de 2024 tras ser acusado de, supuestamente, presionar desde Cancillería para favorecer a una empresa china que pescaba ilegalmente merluza negra frente a las costas de Tierra del Fuego.

Pesca de merluza

Cómo fue la denuncia que terminó con la renuncia de Pablo Ferrara Raisberg

Tres empresas del rubro denunciaron en marzo de 2024 que el buque Tai An, de fondos chinos, pero de bandera argentina, estaba pescando merluza negra sin permiso y desde la Subsecretaría de Pesca no se habría iniciado ninguna acción para evitarlo por supuesta presión de Cancillería.

Las compañías Argenova, Empesur y Pesantar, tenedoras del 100% de las cuotas de merluza negra, fueron quienes realizaron la denuncia. “El buque Tai An de la firma Prodesur SA estaría violando el Régimen Federal de Pesca, ley 24.922 y el sistema de cuotificación de merluza negra. Según se ha comprobado mediante ploteos satelitales que son de público acceso”, señalaron en el texto que presentaron ante la Subsecretaría y la Dirección Nacional de Pesca.

Pesca de merluza

Y sumaron: “El buque realizó tareas compatibles con la pesca dirigida a la merluza negra en el área de distribución de la especie; constatado esto por los buques Argenova XXI y San Arawa II; como así también hemos tomado conocimiento que desde el área comercial de la firma Prodesur SA se encuentran ofertando en mercados del exterior (Estado Unidos y China) merluza negra congelada a bordo de la marea en curso del citado buque”.

Por su fragilidad, esta especie es protegida por un sistema de cuotas que establece el Consejo Federal Pesquero; además, es una de las especies que se preserva a nivel mundial, por ese motivo los barcos deben tener los permisos de pesca correspondientes y una cuota asignada para poder capturarlas. El navío chino no contaba con ninguna de esas habilitaciones.

Fuente: Perfil